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Wichtige Vorkehrungen

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": So gehen die Moderator:innen mit die Hitzewelle um

Aktualisiert:

von Anna-Maria Hock

Sie gehören zum festen Moderations-Team des "SAT.1 Frühstücksfernsehens" (v. l.): Matthias Killing Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen.

Bild: Joyn/Claudius Pflug

Temperaturen von teils über 40 Grad: Die aktuelle Hitzewelle in Deutschland erreicht am Wochenende ihren Höhepunkt. Während viele Angestellte in Büroräumen schwitzen müssen, sind die Moderator:innen vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bestens vorbereitet.

Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr sowie samstags und sonntags ab 09:00 Uhr

Für Erfrischung wird gesorgt

Seit März vergangenen Jahres läuft das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" an sieben Tage die Woche. Während für viele Angestellte am Freitagabend das Wochenende ruft, gehen die Hosts auch am Wochenende ihrer täglichen Arbeit nach. Wie bereiten sich die Moderator:innen auf den Höhepunkt der Hitzewelle vor? Wir haben nachgefragt.

Eine Verantwortliche vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" versicherte uns gegenüber, dass das Team bestens vorgesorgt hat. Einige Teile der Sendungen seien im Außenset geplant, doch für ausreichenden Sonnenschutz ist gesorgt. Vor Ort wird es Pavillons geben sowie kühle Getränke und kleine Pools, die für Erfrischung sorgen. Zwischendurch hat die Crew natürlich auch die Möglichkeit, sich im Innenset aufzuhalten.

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Hitze-Alarm: Was jetzt zählt

Verfügbar auf JoynVideoclip • 06:41 Min • Ab 12

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Auch "immer wieder sonntags" trifft Vorkehrungen

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist nicht die einzige Live-Sendung, die von der extremen Hitzewelle betroffen ist. Am Sonntag wird "Immer wieder sonntags" live ausgestrahlt. Damit Team und Publikum möglichst gut durch den heißen Tag kommt, werden einige Vorkehrungen getroffen - unter anderem gibt es freien Zugang zu Trinkwasser, es werden Sonnenschirme aufgestellt, Fächer und Sonnenabdeckungen werden verteilt. Auch Sanitäter:innen sollen verstärkt vor Ort sein, um im Ernstfall schnell tätig werden zu können.

Hier siehst du "Immer wieder sonntags" im Das-Erste-Livestream

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