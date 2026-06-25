Einschalten und nichts verpassen!
Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juli
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Im Juli erwarten die Moderatorinnen und Moderatoren spannende Gäste im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Hier in die Vorschau schauen und nichts verpassen!
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
3. Juli
Abwanderung von Fachkräften mit Christian Wermke: Die Zahl der Auswanderer steigt seit Jahren an. Waren es 2010 noch rund 141.000, haben 2024 fast 270.000 Deutsche das Land verlassen. Seit 2005 ist der Saldo bei deutschen Staatsbürgern durchgängig negativ. Sprich: Es verlassen mehr Deutsche das Land, als wieder aus dem Ausland zuziehen. Warum entscheiden sich immer mehr Unternehmerinnen und Leistungsträger, ihr Glück außerhalb des Landes zu suchen? Wermke hat für das Handelsblatt mit mehreren Auswanderern gesprochen, Experten befragt und Statistiken durchforstet.
30 Tage Sex als Heilung mit Antonia Faust: Wenn nur noch Distanz in der Partnerschafft herrscht, kann gezwungene Nähe dann die Rettung sein?
Verborgene Funktionen im Smartphone mit Dirk General-Kuchel: Von grüner Punkt bis SOS-Knopf…
Netzhighlights mit Marie Helmschmied
2. Juli
Gewollte Kinderlosigkeit mit Prof. Dr. Claudia Rahnfeld: Die Geburtenrate sinkt. Immer mehr Paare bleiben gewollt kinderlos und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Mehr als 55 % der Deutschen halten Kinder für kaum noch bezahlbar. Immer häufiger hört man junge Menschen sagen, dass sie einfach keinen Kinderwunsch haben. Woran liegt es also, dass sich so viele Frauen, aber auch Männer für ein Leben ohne Nachwuchs entscheiden. Und was muss in der Politik passieren, damit die Geburtenrate wieder steigt? Das weiß Prof. Dr. Claudia Rahnfeld, Professorin für Angewandte Sozialwissenschaften, die eine Studie zum Thema durchgeführt hat.
Die Revolution der E-Bikes mit Torsten Zöller: Leichter, schneller, extreme Reichweite
Schräge Tiernamen mit Derk Ehlert: Blödauge, Unhold, Nimmersatt, Kotzbrocken oder Puvogel - klingt wie ein bunter Strauß an Schimpfwörtern. Tatsächlich verbergen sich dahinter echte Tiere. Wildtierexperte Derk Ehlert verrät, wie die Tiere zu ihren ungewöhnlichen Namen kamen und ob sie wirklich so sonderbar sind, wie ihre Bezeichnungen vermuten lassen.
Wird Deutschland zur Werkbank Chinas? mit Philipp Raasch: "China war jahrzehntelang die Gelddruckmaschine der deutschen Autoindustrie. Jetzt wird ausgerechnet dieser Markt zur größten Bedrohung. Die deutsche Autoindustrie steht vor einem historischen Umbruch. VW, BMW und Mercedes haben in China über Jahrzehnte Milliarden verdient - doch nun drehen chinesische Hersteller den Spieß um. Mit günstigen E-Autos, eigener Batterietechnologie und enormer Geschwindigkeit greifen sie die deutschen Konzerne frontal an. Warum haben deutsche Hersteller den Wandel so lange unterschätzt? Ist China technologisch bereits vorbeigezogen?"
1. Juli
Zauberkünstler mit Daniel Hank: Daniel Hank gilt als einer der erfolgreichsten Profi-Zauberkünstler in Deutschland. Er kombiniert moderne Zauberkunst, Mentalismus (Gedankenlesen) und interaktive Comedy. Neben seinen Live-Auftritten ist er auch auf Social Media sehr aktiv, wo er Einblicke in seine Shows, Street-Magic und Vlogs teilt.
Die gesündesten Lebensmittel der Welt mit Achim Sam
Überlebenskampf! mit Juri Hollmann: Radfahren auf Profi-Niveau ist ein krass gefährlicher Sport - ein Moment reicht und alles steht still. Genau das erlebte Juri Hollmann (26 Jahre alt) bei seinem schweren Sturz beim Giro d'Italia. Nahtod-Erfahrung, drei Monate im Rollstuhl und Blutklumpen in der Lunge, machten seinen Weg zurück extrem hart. Wie erlebt ein junger Radprofi die Tatsache, dass er ALLES in seinem Leben dem Sport gewidmet hat und plötzlich alles weg ist? Heute sagt er: Er hatte riesiges Glück, überhaupt noch hier zu sein.
Die Crime-Story mit Jannick Schäfer
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