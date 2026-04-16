Rapper stieß Zuschauer vor den Kopf Ski Aggus umstrittenem Auftritt: "Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert nimmt Stellung Aktualisiert: Vor 8 Minuten von C3 Newsroom Ski Aggus (M.) Auftritt im SAT.1-Frühstücksfernsehen hat für Wirbel gesorgt. Bild: Sreenshot SAT.1 Frühstücksfernsehen

Rapper Ski Aggu hat mit seinem Auftritt im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" für heftige Diskussionen gesorgt. Während viele Zuschauer:innen dahinter eine reine PR-Aktion vermuteten, nimmt Moderator Chris Wackert den Künstler in Schutz.

Am Sonntagmorgen war der Rapper Ski Aggu im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zu Gast - und sorgte prompt für Wirbel. Nach einer mehrmonatigen Auszeit meldete sich der 28-Jährige mit einem veränderten Look und neuer Ausstrahlung zurück. Längere Haare, neue Brille und eine auffällig spirituelle Haltung: Ski Aggu erklärte im Gespräch, er habe in Australien zu sich selbst gefunden. Begleitet wurde er von zwei Freunden aus Australien, die er in der Sendung als seine Partner vorstellte. Er lebe nun in einer polyamoren Beziehung. Viele Zuschauer:innen reagierten irritiert. In den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, ob es sich bei dem Auftritt um eine inszenierte Aktion handelt. Da am Donnerstag ein neuer Song des Rappers erscheint, lag für viele der Verdacht nahe, dass es vor allem um Aufmerksamkeit geht.

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Nun hat sich "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert zu dem Auftritt geäußert und versucht, die Wogen zu glätten. In einem Statement auf Instagram sagt er: "Ich wollte noch mal kurz Stellung beziehen zu dem Auftritt von Ski Aggu." Es habe viele Menschen gegeben, "die das ganz furchtbar fanden". Das sei "auch irgendwo nachvollziehbar". Gleichzeitig bittet Wackert das Publikum um Gelassenheit. "Aber bitte, bitte: Ski Aggu ist eine Kunstfigur", betont der Moderator. Die Musik könne man mögen oder nicht, "aber in erster Linie war das natürlich PR für eine Art Comeback". Als Künstler würde man versuchen, "so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu generieren". Aus Sicht des Moderators ist das Ski Aggu gelungen. Für ihn steht damit im Vordergrund, dass es sich um eine zugespitzte Inszenierung handelt, die vor allem Reichweite bringen soll.

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Ski Aggu widerspricht - "Das war keine PR" Doch genau hier entsteht offenbar das zentrale Missverständnis: Während viele Zuschauer:innen und auch Wackert den Auftritt als PR-Aktion werten, sieht Ski Aggu das anders. Er kommentierte das Instagram-Video des Moderators und stellte klar: "Hey Chris, kleine Randbemerkung: Das war keine PR. Ich bin wirklich so." Damit widerspricht der Rapper der Darstellung, es handle sich vor allem um eine Show. Nach eigenen Angaben hat ihn die Auszeit in Australien tatsächlich verändert - sowohl äußerlich als auch innerlich. Seine polyamore Beziehung und seine spirituelle Haltung seien Ausdruck seines aktuellen Lebensstils und keine kurzfristige Inszenierung.