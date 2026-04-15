Joyn-Show sucht neue Reality-Gesichter "Peitschenhiebe und Arschversohlen" in der "Realitystar Academy": Désirée Nick verrät erste Details Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom SAT.1-Frühstücksfernsehen "Realitystar Academy": Schulbankdrücken bei Frau Nick Videoclip • 08:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Trash-Expertin Désirée Nick nimmt ab 16. April in der "Realitystar Academy" den Nachwuchs unter ihre Fittiche. Jetzt hat sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" erste Details verraten, wie sie die echten Talente heraussiebt. Dabei sei natürlich auch Strenge gefragt.

Désirée Nick bildet neue Realitystars aus Realitystar ist ab jetzt ein Ausbildungsberuf: Désirée Nick sucht in der "Realitystar Academy" ab Donnerstag (16. April, 22:35 Uhr) auf ProSieben und Joyn die Reality-Elite von morgen. Sie unterstützt 18 Studierende als Direktorin der Akademie bei ihren ersten Schritten im TV und prüft, wer wirklich das Zeug zum Realitystar hat. Als Assistent steht ihr Gigi Birofio mit seinen Deutschkenntnissen zur Seite.

Die Teilnehmeri:innen müssen sich bei Désirée Nick, die zuletzt bei "Promi Big Brother" wieder ihr ganzes Können als Reality-Profi unter Beweis gestellt hat, auf eine harte Schule gefasst machen. Das hat sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" klargemacht. Denn sie ist fest davon überzeugt: Nicht jeder kann Realitystar werden, es handle sich dabei um eine Kunst. "Wir haben alle den Führerschein. Wer ist Rennfahrer? Ich kann mir auch die Haare schnippeln - und bin ich Friseuse? Nein!", erklärt Nick und betont: "Ich möchte mit dieser Mission den Respekt vor der Kunstform der Unterhaltung wiederbeleben. Denn es ist ein Beruf - Reality-Star -, der ein Fundament braucht, der eine Expertise braucht und wo es Studenten gibt, die Anleitung, Rückendeckung und Starthilfe brauchen." Sie wolle den Reality-Neulingen helfen, Entertainment-Fähigkeiten zu entfalten. Und so viel verrät sie bereits: Sie sei überrascht gewesen, dass viele Nachwuchs-Talente dabei gewesen seien.

Désirée Nick verrät, wer das Zeug hat zum Realitystar - und wer nicht Was muss ein Realitystar ihrer Ansicht nach mitbringen? "Eine Mischung, die unterhaltsam und schillernd ist." Man müsse sich "ständig neu erfinden". Besonders wichtig: "Bei mir auf der Akademie gibt es Schulung in Humor." Der Sinn für Humor sei in Deutschland und in vielen Unterhaltungsformaten "sehr ins Hintertreffen geraten", kritisiert Nick. Es genüge keineswegs, "tätowiert sandgestrahlt im Bikini zu posen - diese Nummer ist wahnsinnig schnell auserzählt." Immer wieder werde sie von jungen Fans gefragt: "Liebe Frau Nick, wie komme ich ins Fernsehen? Ich möchte Realitystar werden", berichtet sie. Für sie hat La Nick, deren scharfe Zunge berüchtigt ist, einen Rat: "Wir wissen ja, dass viele Mädels heute auch bei OnlyFans ganz gut im Geschäft sind - und da habe ich gesagt, Mädels hört auf eure Mu***i zu verkaufen. Jungs, ihr seid mehr als F***boys. Kommt auf die Realitystar Academy - und wir können uns kaum retten."

"Stock, Schläge, Strafen" - strenge Regeln in Nicks "Realitystar Academy" Als Unterstützung hat sie sich prominente Dozent:innen zur Seite geholt wie Kader Loth oder Sam Dylan. Am Ende müsse es natürlich eine Auslese geben, um die oder den Besten auszuwählen. Die Akademie führt sie dabei - selbstredend - mit klarer Linie: "Ich bin sehr, sehr streng. Stock, Schläge, Strafen, Peitschenhiebe, Arschversohlen, alles dabei", kündigt sie an. Als im Talk die Frage aufkommt, ob auch "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert das Zeug zum Realitystar hat, hat Nick sofort eine Vision: "Ich finde, damit er ein bisschen flexibler und lockerer wird, müsste man ihn mal übers Knie legen und den Arsch versohlen." Wackerts Co-Moderatorin Karen Heinrichs zeigt sich von dem Vorschlag begeistert.

So siehst du "Die Realitystar Academy" Wer sich bei "Realitystar Academy" am Ende durchsetzt, der oder die besteht nicht nur die Ausbildung, sondern sichert sich auch die Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Für wen heißt es "Sechs setzen" und wer performt? Wer kann sich beweisen? Und wer hat die Personality für Reality? Die "Realitystar Academy" ist ab 16. April dein fester Termin am Donnerstag. Wöchentlich, bereits um 00:01 Uhr, erscheinen zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn, noch vor der TV-Ausstrahlung am Abend. Im Fernsehen läuft die Doppelfolge wöchentlich ab 22:35 Uhr auf ProSieben.