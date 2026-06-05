Bester Freund und Familienmitglied: 14 Jahre lang war Mischling Max an der Seite von "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Philipp Isterewicz - bis er ihn einschläfern lassen musste. Sichtlich mitgenommen erzählt er, wann er wusste, dass es Zeit ist.

Wie Philipp Isterewicz seinen geliebten Max gehen lassen musste

"Auch in den letzten Minuten war nicht ich für ihn da, sondern dieser Hund für mich." Als Philipp Isterewicz diesen Satz sagt, kämpft er mit der Fassung. Immer wieder wischt er sich Tränen aus den Augen, während er über den Moment spricht, in dem er Abschied von seinem Max nehmen musste.

Eines Tages weiß der SAT.1-Moderator plötzlich: "Es geht nicht mehr." Sein Hund war schon länger krank, er hatte eine Nervenkompression am unteren Rücken und war taub. Trotz Physiotherapie und Medikamenten wird es nicht besser. Im Gegenteil: Die Tabletten haben Nebenwirkungen, und das Tier ist erschöpft.

An diesem Abend bittet Philipp Isterewicz seinen Max, ihm irgendwie zu zeigen, wie es ihm geht. Wenig später passiert etwas, das der Nachrichtensprecher im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" als Antwort begreift. Direkt danach fährt er mit dem Hund in die Tierklinik und lässt ihn einschläfern. Das Gefühl beschreibt er mit zitternder Stimme so: "Dir wird das Herz herausgerissen, auf den Boden geworfen, dann fahren noch vier Panzer darüber."

Aber der Moment, als der Hund in seinen Armen einschläft, hat auch etwas Schönes und Friedliches. "Er schaute mich noch mal an, und er hatte keine Schmerzen mehr. Da sah ich wieder den Max von damals, meinen Welpen", erinnert er sich sichtlich ergriffen. Drei Stunden liegt Philipp mit seinem toten Hund auf dem Boden und weint - bis drei Uhr morgens.

Der Verlust ist hart. Schließlich haben Max und der Moderator 14 Jahre zusammen verbracht. Der Hund war sein bester Freund und seine Familie, wie er sagt. Sie sind durch dick und dünn gegangen: