Sendetermin und Teilnehmer Das nächste "Schlag den Star"-Duell steht fest: "Der letzte Bulle" Henning Baum vs. "Bergretter" Sebastian Ströbel Aktualisiert: Vor 2 Stunden von sb / PM Schauspieler-Showdown: Sebastian Ströbel tritt bei "Schlag den Star" gegen Henning Baum an. Bild: Joyn/BECKER FILMS

Fernab von Pottromantik und Alpenidylle: Henning Baum und Sebastian Ströbel verlassen für diesen Einsatz ihr gewohntes TV-Terrain. Die taffen Serienhelden stehen sich am 11. April 2026 bei "Schlag den Star" gegenüber - live auf ProSieben und Joyn.

Am Samstag, 11. April, steht die nächste Folge von "Schlag den Star" auf dem Programm. Nun hat ProSieben die Paarung der Wettkämpfer bekanntgegeben. In der Show wird der "letzte Bulle" auf den "Bergretter" treffen - Schauspieler Henning Baum spielt gegen seinen Kollegen Sebastian Ströbel. "Sebastian hat mich in jugendlicher Frische und mit dem besseren Aussehen schon jetzt geschlagen", schmeichelt Henning Baum und vergleicht sich mit einem alten Wagen, der gegen ein E-Auto antritt.

Gegen Sebastian Ströbel wirke ich wie der alte V8 von 'Mad Max' gegen einen modernen Sportwagen mit E-Antrieb. Henning Baum

"Schlag den Star" 2026: Wie stehen die Chancen für Henning Baum? Unterschätzen sollte Sebastian Ströbel seinen Gegner Henning Baum lieber nicht. Immerhin konnte der Hauptdarsteller der Serie "Der letzte Bulle" bei "Schlag den Star" bereits einmal gewinnen, mit einer beachtlichen Leistung im Jahr 2016: Ganze zwölf Minuten hing Baum damals an einem Boxsack. Eine Wiederholung dieser starken Performance könnte seiner eigenen Einschätzung nach allerdings schwierig werden. "Es muss an den natürlichen Alterungsprozess angepasst werden", sagt Henning Baum. "Ich schlage vor, wer länger auf einem Sandsack liegen kann, gewinnt."

"Der letzte Bulle" gibt sich siegessicher Ob das zu tief gestapelt ist oder Henning Baum erneut Erfolg haben wird? Sebastian Ströbel hat da eine ganz eigene Sicht: "Die zwölf Minuten am Boxsack werden die letzte schöne Erinnerung sein, die Henning an 'Schlag den Star' haben wird", verspricht der Protagonist der ZDF-Erfolgsserie "Die Bergretter".

Als 'Der letzte Bulle' bist du nach langer Zeit im Hier und Jetzt erwacht und hast die Welt nicht mehr verstanden. Genauso wirst du dich nach der Begegnung mit mir wieder fühlen. Sebastian Ströbel