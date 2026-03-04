Sendetermin und Teilnehmer "Der letzte Bulle" gegen den "Bergretter": Das nächste "Schlag den Star"-Duell steht fest! Veröffentlicht: Vor 49 Minuten von sb / PM Schauspieler-Duell bei "Schlag den Star": Sebastian Ströbel tritt am 11. April 2026 gegen Henning Baum an. Bild: Joyn/BECKER FILMS

Pottromantik gegen Alpenidylle: Henning Baum tritt gegen Sebastian Ströbel an. Am 11. April 2026 kommt es bei "Schlag den Star" zum Duell der Serienstars - live auf ProSieben und Joyn.

Am 11. April steht die nächste Folge von "Schlag den Star" auf dem Programm. Nun hat ProSieben die Paarung des Duells bekanntgegeben. In der Show wird der "letzte Bulle" auf den "Bergretter" treffen - Schauspieler Henning Baum spielt gegen seinen Kollegen Sebastian Ströbel. "Sebastian hat mich in jugendlicher Frische und mit dem besseren Aussehen schon jetzt geschlagen", schmeichelt Henning Baum und vergleicht sich mit einem alten Wagen, der gegen ein E-Auto antritt.

Gegen Sebastian Ströbel wirke ich wie der alte V8 von 'Mad Max' gegen einen modernen Sportwagen mit E-Antrieb. Henning Baum

"Schlag den Star" 2026: Nächster Sieg für Henning Baum? Unterschätzen sollte Sebastian Ströbel seinen Gegner Henning Baum lieber nicht. Immerhin konnte der Hauptdarsteller der Serie "Der letzte Bulle" bei "Schlag den Star" bereits einmal gewinnen, mit einer beachtlichen Leistung im Jahr 2016: Ganze zwölf Minuten hing Baum damals an einem Boxsack. Eine Wiederholung dieser starken Performance könnte seiner eigenen Einschätzung nach allerdings schwierig werden. "Es muss an den natürlichen Alterungsprozess angepasst werden", sagt Henning Baum. "Ich schlage vor, wer länger auf einem Sandsack liegen kann, gewinnt."

"Schlag den Star" 2026: Sebastian Ströbel gibt sich siegessicher Ob das zu tief gestapelt ist oder Henning Baum eine Chance auf erneuten Sieg hat? Sebastian Ströbel hat da eine ganz eigene Sicht: "Die zwölf Minuten am Boxsack werden die letzte schöne Erinnerung sein, die Henning an 'Schlag den Star' haben wird", verspricht der Hauptdarsteller der ZDF-Erfolgsserie "Die Bergretter".

Als 'Der letzte Bulle' bist du nach langer Zeit im Hier und Jetzt erwacht und hast die Welt nicht mehr verstanden. Genauso wirst du dich nach der Begegnung mit mir wieder fühlen.