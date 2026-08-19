Rückkehr nach Niederlage
"Schlag den Star": Die Schweiger-Schwestern wollen es noch einmal wissen - das sind ihre neuen Gegnerinnen
Veröffentlicht:von PM / sb
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Das war das vorherige Schwesternduell im Jahr 2025: Lilli und Luna Schweiger gegen Shania und Davina Geiss
Videoclip • 08:15 Min • Ab 12
Lilli und Luna Schweiger spielen zwei der vier Hauptrollen in einer ganze besonderen Fortsetzung: Die Schwestern treten erneut bei "Schlag den Star" an. Wer diesmal ihre Gegnerinnen sind und wann du die Show sehen kannst, verraten wir hier.
"Schlag die Schweiger-Schwestern" bekommt einen zweiten Teil
Diese Schwestern lassen sich nicht unterkriegen! Nach ihrer Niederlage gegen Shania und Davina Geiss im Juni 2025 wollen es Lilli und Luna Schweiger jetzt noch einmal wissen.
Die beiden Schauspielerinnen treten erneut bei "Schlag den Star" an - und wieder geht es gegen ein anderes Geschwisterpaar. Valentina und Cheyenne Pahde sind die Herausforderinnen.
Zu sehen ist das neue Team-Duell der Schwestern am 5. September 2026 auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
"Schlag den Star" auf Joyn
Ganze Folgen kannst du hier kostenlos streamen!
In bis zu 15 Spielen und Wettkämpfen treten jeweils zwei Prominente gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro, Matthias Opdenhövel moderiert.
Fortsetzung mit Happy End oder Remake der Niederlage?
Die Schweigers sind optimistisch, dass ihr persönliches Show-Sequel besser ausgeht als der erste Teil. "Wir haben jetzt die Strategie raus und werden siegen!", sagt Lilli Schweiger.
Aber auch die Pahde-Zwillinge zeigen sich siegesgewiss. "Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die Gute ist: Ihr dürft gegen uns antreten. Die Schlechte ist: Ihr bekommt ordentlich auf die Zwölf", heißt es in ihrem Statement in der offiziellen Show-Ankündigung.
Moderiert wird die kommende Ausgabe von "Schlag den Star" wie immer von Matthias Opdenhövel, Ron Ringguth kommentiert den Wettkampf.
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