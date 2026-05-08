Duo im Exklusiv-Interview "Respekt ja, Angst nein." Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson sind bereit für "Schlag den Star" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Maximilian K. Schaffen sie es, ihre Gegnerinnen aus dem Takt zu bringen? Ekaterina Leonova (r.) und Isabel Edvardsson (l.) treten am 9. Mai 2026 gemeinsam bei "Schlag den Star" an. Bild: APress

Die Profi-Tänzerinnen Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson wollen bei "Schlag den Star" beweisen, was in ihnen steckt und sind bereit, tänzerische Seitenhiebe zu verteilen. Worin ihre Stärken liegen und was notwendig ist, um den Sieg gegen Vanessa Mai und Lola Weippert zu holen, verraten die beiden im exklusiven Joyn-Interview.

Samstag, 09.05. 20:15 Uhr • Schlag den Star "Schlag den Star" mit Ekaterina und Isabel Verfügbar auf Joyn 220 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Joyn: Was erwartet ihr von eurer Teampartnerin? Worin seht ihr eure Stärken und Schwächen? Ekaterina Leonova: Ich wünsche mir vor allem Vertrauen, Energie und den gleichen Ehrgeiz, den ich auch mitbringe. Wenn beide wirklich wollen, dann entsteht automatisch eine starke Verbindung im Team.

Unsere Stärke liegt in unserer Disziplin und darin, dass wir uns gegenseitig pushen können. Ekaterina Leonova über ihre Teampartnerin Isabel Edvardsson

Isabel Edvardsson: Wir haben ähnliche Stärken und Schwächen, da wir den gleichen Beruf haben. Ich kann mir zum Beispiel gut Kleinigkeiten merken und bin multitaskingfähig - das liegt vor allem an meinen drei Kindern. Wir haben beide eine starke Konzentration und ein gutes Körperbewusstsein. Unsere Schwäche mag sein, dass wir beide unser ganzes Leben lang 'nur' getanzt haben, dafür aber fast keine Berührung mit anderen Sportarten hatten. Habt ihr eine Team-Strategie für "Schlag den Star"? Ekaterina: Wir versuchen, uns gut abzusprechen und unsere Stärken gezielt einzusetzen. Es ist wichtig, dass man nicht nur für sich denkt, sondern immer das große Ganze im Blick hat. Am Ende geht es darum, als Team zu funktionieren und sich gegenseitig zu unterstützen, egal, wie die Situation gerade ist. Isabel: Wir sind spontane Menschen und sprechen uns kurz vorher ab. Ich glaube, es ist schwer, eine Strategie zu haben, da wir keine Ahnung haben, welche Spiele auf uns zu kommen.

Wir werden zusammen stark sein, viel Vertrauen ineinander haben - und richtig Spaß! Isabel Edvardsson über die Team-Strategie

Woran glaubt ihr, wird sich der Wettkampf entscheiden: Den körperlichen Herausforderungen, den mentalen Herausforderungen oder am persönlichen Ehrgeiz? Ekaterina: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Körperliche Fitness ist wichtig, aber ohne mentale Stärke kommt man nicht weit.

Am Ende entscheidet der Kopf, wie sehr man an sich glaubt und in entscheidenden Momenten ruhig bleibt. Ekaterina Leonova über die mentalen Herausforderungen der Show

Isabel: Am wichtigsten wird es sein, mental stark und ehrgeizig zu sein.

Gibt es Disziplinen bei "Schlag den Star", vor denen ihr Respekt beziehungsweise Angst habt? Ekaterina: Respekt ja, Angst nein. Ich finde, Respekt ist wichtig, weil er dich wach und konzentriert hält. Es gibt bestimmt Spiele, die man nicht perfekt beherrschen wird, aber genau das ist die Herausforderung und das Spannende an der Show. Isabel: Ich versuche mir nicht zu viele Gedanken zu machen und den nötigen Respekt zu haben. Angst wird mich eher bremsen. Ich gebe mein Bestes und hoffe auf ein bisschen Glück. Wie schätzt ihr eure Chancen bei "Schlag den Star" ein? Ekaterina: Ich gehe immer mit einem positiven Gefühl in einen Wettkampf. Wenn wir alles geben und als Team funktionieren, dann haben wir gute Chancen. Aber man darf nie unterschätzen, wie stark die Gegnerinnen sind. Isabel: Ich glaube, die Chance auf einen Sieg ist 50/50 - es ist schwer, das im Vorfeld zu sagen. Das Beste, was man tun kann, ist die Show mit viel positivem Ehrgeiz anzugehen. Wer aus dem anderen Team ist die stärkere Gegnerin? Ekaterina: Ich glaube, man sollte niemanden unterschätzen. Jede bringt ihre eigenen Stärken mit, und genau das macht den Wettbewerb so interessant.

Für mich sind beide ernstzunehmende Gegnerinnen. Ekaterina Leonova über Lola Weippert und Vanessa Mai

Welche Fähigkeiten bringen euch als Tänzerinnen einen Vorteil bei "Schlag den Star"? Ekaterina: Als Tänzerin habe ich ein gutes Körpergefühl, Disziplin und Ausdauer. Ich weiß, wie ich meinen Körper kontrolliere und auch unter Druck Leistung bringe. Außerdem bin ich es gewohnt, mich schnell auf neue Situationen einzustellen, und genau das kann bei einem Wettkampf ein großer Vorteil sein.

Ich habe ein gutes Körpergefühl, Durchhaltevermögen und Konzentration. Und vor allem großen Ehrgeiz. Isabel Edvardsson über ihre Vorteile als Tänzerin bei "Schlag den Star"