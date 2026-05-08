Bei "Schlag den Star" am 9. Mai 2026 treten Lola Weippert und Vanessa Mai gemeinsam als Team an. Ob sich die Moderatorin und die Musikerin auch zusammen vorbereitet haben, was sie von der Show erwarten und wie sie ihre Gegenerinnen einschätzen, verraten die Podcasterinnen von "Schön laut" im exklusiven Joyn-Interview.

Samstag, 09.05. 20:15 Uhr • Schlag den Star "Schlag den Star" mit Lola und Vanessa im Livestream ansehen! Verfügbar auf Joyn 220 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

"Team Talk gegen Team Dance" lautet das Motto morgen ab 20:15 Uhr bei "Schlag den Star" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Mit Talk ist in diesem Fall ein ganz bestimmter Podcast gemeint: "Schön laut" mit Vanessa Mai und Lola Weippert. Darin sprechen die beiden Medienmacherinnen und Freundinnen regelmäßig über ihre Jobs, ihre Leben, ihre Erlebnisse und die Liebe zu Schwaben, die sie verbindet.

"Schön laut" mit Vanessa Mai und Lola Weippert gibt's als Video-Podcast kostenlos auf Joyn! SCHÖN LAUT Neuanfang statt Happy End Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.04.2026 • 66 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Bei "Schlag den Star" treten die befreundeten Podcasterinnen am Samstag gegen die "Let's Dance"-Tänzerinnen Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson an. Im Vorfeld der Sendung haben wir Vanessa und Lola zu ihrer Teilnahme als Team befragt.

Vanessa Mai und Lola Weippert im Interview Joyn: Wie bereitet Ihr euch auf "Schlag den Star" vor? Trainiert Ihr zusammen oder einzeln - oder vielleicht gar nicht? Vanessa Mai: Ich mache ein bisschen Sport zur Vorbereitung, aber keinen extremen Trainingsplan - eher locker und mit Spaß. Lola Weippert: Wie es der Zufall so wollte, gehe ich davor auf einen Junggesellenabschied, der schon länger geplant war als die Showanfrage. Das heißt, ich fliege vom Bierkönig direkt ins Studio. Ich trainiere aber jeden Tag, auch auf Malle. Habt Ihr euch eine spezielle Team-Strategie zurechtgelegt? Was macht euch zu einem guten Team? Vanessa: Unsere Strategie ist, glaube ich, ganz einfach: Spaß haben, gut miteinander abstimmen und in jeder Situation alles geben. Lola: Unsere Strategie ist wie im Podcast: viel kommunizieren, viel absprechen und viel Spaß haben.

Unsere Strategie ist Spaß haben. Vanessa Mai und Lola Weippert

Was erwartest und erhoffst du von deiner Teampartnerin? Wo siehst du jeweils deine eigenen und ihre Stärken und Schwächen? Vanessa: Ich glaube, wir haben ziemlich ähnliche Stärken und Schwächen. Genau deshalb wird es spannend - und wir werden vor allem versuchen, das Beste daraus zu machen. Lola: Wir sind uns sehr ähnlich, was zu unserem Vorteil, aber auch Nachteil werden kann. Der große Vorteil ist: Wir sind beide sehr motiviert und ambitioniert und freuen uns einfach riesig auf die Show! Was glaubt ihr, woran sich der Wettkampf entscheiden wird: körperliche Fähigkeiten, Faktenwissen oder doch die mentalen Herausforderungen? Vanessa: Ich denke, es wird vor allem auf die mentale Stärke ankommen. Lola: Schwer zu sagen, weil ich noch nie teilgenommen habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die mentale Komponente das Zünglein an der Waage ist.

Gibt es Disziplinen oder Spiele, vor denen Ihr besonderen Respekt oder gar Angst habt? Was dürfte auf keinen Fall gespielt werden? Vanessa: Mathe ist definitiv nicht meine Lieblingsdisziplin. Lola: Angst ist übertrieben, aber ich sag mal so: Körperlich bin ich fitter, als wenn es um Faktenwissen geht.

Mathe ist nicht meine Lieblingsdisziplin. Vanessa Mai

Ich war früher im Zirkus. Lola Weippert

Gibt es Sportarten oder Spiele, die ihr euch in der Sendung wünschen würdet? Vanessa: Eigentlich nicht - ich lass mich einfach überraschen. Lola: Spagat und Yoga wären meine Lieblingsdisziplinen, Hauptsache, irgendwas Körperliches. Motorisch bin ich recht fit, da ich früher im Zirkus war.