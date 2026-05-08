Gemeinsam zum Erfolg? "Wir ergänzen uns nicht so gut": Vanessa Mai über ihre "Schlag den Star"- und Podcast-Partnerin Lola Weippert Aktualisiert: Vor 12 Minuten von C3 Newsroom SAT.1-Frühstücksfernsehen Vanessa Mai: starke Stimme - starke Frau Videoclip • 05:38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "Schlag den Star" will Vanessa Mai gemeinsam mit Lola Weippert gewinnen - doch ganz so perfekt scheint das Teamwork nicht zu sein. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sprach die Sängerin über Ehrgeiz, Ballermann-Vorbereitung und Freundschaften.

Samstag, 09.05. 20:15 Uhr • Schlag den Star Nicht verpassen: Vanessa Mai zusammen mit Lola Weippert gegen Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson - hier im Livestream! Verfügbar auf Joyn 220 Min Aktionsmenü öffnen

Verlieren? Keine Option für Vanessa Mai! "Ich kann nicht verlieren." Das ist Vanessa Mais größtes Problem am Vortag ihrer "Schlag den Star"-Rückkehr. Es wird also spannend. Umso mehr, als die Sängerin im "SAT.1-Frühstückfernsehen" auch noch verriet, was dem Sieg im Weg stehen könnte: "Lola und ich ergänzen uns nicht so gut. Wir sind uns zu ähnlich."

Mehr von Vanessa Mai gibt es in ihrem Podcast "Schön laut" mit Lola Weippert - inklusive Video kostenlos auf Joyn streamen! SCHÖN LAUT Folge 1: Neuanfang statt Happy End Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.04.2026 • 66 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Das haben Lola Weippert und Vanessa Mai gemeinsam Sie seien beide sehr sportlich, geschickt und ehrgeizig. "Das ist schon mal gut." Nur bei den Dingen, die "mit dem Kopf zu tun haben", würden die Teampartnerinnen abschalten. Nichtsdestotrotz konnte Vanessa sich eine humorvolle Bemerkung über ihre Wettkampf-Partnerin nicht verkneifen. Auf die Frage der Moderatorin Marlene Lufen, wie sich Lola Weippert auf den Kampf vorbereite, antwortete sie lachend: "Auf ganz besondere Art. Sie säuft gerade am Ballermann." Den Grund dafür verrät Lola im exklusiven Joyn-Interview.

Punkte-Power im "Schlag den Star"-Endspurt Es ist das dritte Mal, dass Vanessa Mai ihre Kräfte bei der TV-Show misst. Einmal gewann sie "Schlag den Star" bereits, einmal verlor sie. Dabei habe sie gelernt, "dass hinten die großen Punkte gemacht werden", erzählte sie weiter. "Wenn du vorne zurückliegst, ist es egal", so Mai. Man müsse eben so lange wie möglich durchhalten. "Du kannst alles drehen."

Bühne statt Bolzplatz Auch das Thema Freundschaften kam noch einmal zur Sprache. Zuvor hatte die Sängerin in anderen Interviews erzählt, dass es für sie nicht leicht war, Freundschaften dauerhaft aufzubauen und zu pflegen. Schon als Siebenjährige stand Vanessa Mai zum ersten Mal auf der Bühne. Ihr Vater war Musiker. Sie hatte denselben Traum - den sie konsequent verfolgte. "Da gab es kein Links und Rechts", so beschreibt die 34-Jährige ihr Leben. "Ich hatte schon Freundschaften." Allerdings habe sie sich immer auf ihre Bühnenkarriere fokussiert und gleichzeitig das Glück gehabt, früh ihren Partner und Seelenverwandten zu finden.

Freundschaft auf ihre Art Freundschaft finde für sie mit Menschen statt, mit denen sie viel Zeit verbringt und denen sie vertrauen kann. Solche gebe es in ihrem Leben, erzählte die Sängerin weiter. Und mit ihnen pflegen sie und ihr Ehemann und Manager Andreas Ferber ein freundschaftliches Verhältnis.

"Schön laut": In dieser Folge sprechen Vanessa Mai und Lola Weippert über das Thema Freundschaft Ganze Folge SCHÖN LAUT (Keine) Freundinnnen fürs Leben Verfügbar auf Joyn Folge vom 04.05.2026 • 71 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen