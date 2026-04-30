Doppelte Frauen-Power Nächste Folge von "Schlag den Star": Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson treten am 9. Mai gegen Vanessa Mai und Lola Weippert an Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" wartet mit vier Kandidatinnen auf. Bild: ProSieben

Am 9. Mai heißt es bei "Schlag den Star": Tanz-Duo gegen Musik- und Podcast-Power. Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson messen sich mit Vanessa Mai und Lola Weippert - live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

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Die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" steigt am 9. Mai, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn - und diesmal wird’s ein reines Frauen-Duell. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show wurde verraten, wer gegeneinander antritt: Zwei Profi-Tänzerinnen aus "Let’s Dance" treffen auf ein eingespieltes Musik- und Podcast-Duo. Begleitet wird das Frauen-Power-Duell wie immer von Matthias Opdenhövel und Ron Ringguth. Für die Frauen geht es dabei um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro.

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"Schlag den Star": Wer ist dabei und woher kennt man sie? Auf der einen Seite stehen Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson. Beide sind langjährige Publikumslieblinge bei "Let’s Dance": Ekaterina hat mit mehreren Promi-Tanzpartnern schon den Titel geholt und gilt als eine der erfolgreichsten Profitänzerinnen der Show, Isabel war bereits in der allerersten Staffel der Tanzshow dabei, gewann damals mit Wayne Carpendale und ist seitdem regelmäßig in TV-Shows und auf Tanzturnieren zu sehen. Ihre Gegnerinnen sind Vanessa Mai und Lola Weippert. Mai machte sich zunächst als Sängerin der Schlagerband "Wolkenfrei" einen Namen, startete anschließend eine erfolgreiche Solo-Karriere zwischen Schlager und Pop, füllte Hallen, saß in der DSDS-Jury und ist aus der deutschsprachigen Musikszene kaum wegzudenken. Weippert begann als Radiomoderatorin, wurde durch TV-Formate bekannt und moderiert inzwischen unterschiedlichste Shows.

Hier gibt's den Podcast von Vanessa Mai und Lola Weippert SCHÖN LAUT Neuanfang statt Happy End Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.04.2026 • 66 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Zusammen betreiben Mai und Weippert den Podcast "Schön laut", in dem sie über Musik, Beziehungen und Alltagsdramen sprechen. Bei "Schlag den Star" müssen sie jetzt beweisen, dass sie nicht nur vorm Mikrofon, sondern auch in einer Spielshow als Team funktionieren.