Musste in die Klinik
"Saudumme Idee": Wayne Carpendale dreht Video vom eigenen Fahrradunfall
Aktualisiert:von Buzzwoo
Normalerweise liefert Wayne Carpendale auf Instagram humorvolle Einblicke in sein Familienleben. Doch ein spontanes Video endet nun ganz anders als geplant - im Krankenhaus. Seinen Humor hat er trotz Rippenbruch nicht verloren.
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Normalerweise unterhält Wayne Carpendale seine mittlerweile rund 551.000 Follower:innen mit lustigen Reels und Storys aus seinem Alltag als Vater und Ehemann. Jetzt meldet sich der Partner von "taff"-Moderatorin Annemare Carpendale mit etwas ernsteren Nachrichten auf Instagram (Account: @wayne_interessiert_s) - er hat sich eine Rippe gebrochen.
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Fahrradunfall bei Schneeregen: Wayne Carpendale filmt seinen Sturz selbst
Wie es dazu kam, teilte der Moderator in einem Clip, in dem er sich selbst beim Fahrradfahren filmte - eine Entscheidung, die er im Nachhinein wohl eher bereut. In dem Clip heißt es:
Ich filme mich mal eben selbst. Saudumme Idee.
Kurz darauf kommt es zum Unfall: Bei Schneeregen ist der Schauspieler mit dem Fahrrad unterwegs, verliert die Kontrolle und stürzt. Die Aufnahme zeigt sogar den Moment, in dem ihm das Handy aus der Hand fällt und er zu Boden geht.
Die Diagnose folgt wenig später: ein Rippenbruch. Ein entsprechendes Röntgenbild teilt er ebenfalls mit seinen Fans. Trotz der Verletzung verliert der 49-Jährige nicht seinen Humor. "Für alle, die mir gleich erklären wollen, was ich falsch gemacht habe: Ich weiß es schon, ich war live dabei." Die Nacht wolle er nun mit Schmerzmitteln überstehen.
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Rippenbruch nach Unfall: So reagierte Annemarie Carpendale
Nach dem Schock zeigt sich Carpendale dankbar: Besonders hebt er das Team im Isar-Klinikum hervor. Auch seine Frau, Annemarie Carpendale, bekommt eine liebevolle - wenn auch leicht ironische - Erwähnung. Sie sei zunächst fürsorglich gewesen, behandle ihn inzwischen aber wieder wie gewohnt. Die "taff"-Moderatorin kontert prompt mit Humor und einem Augenzwinkern:
Nur so viel Mitleid, wie gerade nötig. Habe ich doch von dir gelernt.
Stars reagieren auf den Unfall
Auch aus der Promi-Welt gibt es Reaktionen: Steffen Hallaschka schreibt: "Respekt, du drehst deine Stunts noch selbst. Werd schnell wieder gesund." Jenny Elvers ergänzt kurz: "Gute Besserung."
Für einen zusätzlichen Lacher sorgt schließlich Carpendales Mutter Claudia. In einer von ihm geteilten WhatsApp-Nachricht heißt es: "Mit fast 50 sollte man doch vernünftiger sein." Der Moderator nimmt auch das gelassen und kommentiert augenzwinkernd: "Auf Mütter kann man sich doch verlassen!!!"
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