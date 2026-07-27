Moderator unterbrach Aufzeichnung "Sommer-Spaß mit Andy Borg": Stefanie-Hertel-Szene fliegt aus der TV-Show Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Moderator und Sänger Andy Borg lädt am 8. August zum "Sommer-Spaß mit Andy Borg". Doch eine Szene mit Stefanie Hertel wird herausgeschnitten. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Zum "Sommer-Spaß mit Andy Borg" hat der Sänger und Moderator gerade Kolleg:innen der Schlagerbranche im Europa-Park Rust begrüßt. In der Ausstrahlung im MDR und SWR wird eine Szene mit Stefanie Hertel aber fehlen. Das ist der Grund.

"Sommer-Spaß mit Andy Borg": Das wird man im TV nicht sehen Zu seinen Gäst:innen zählten unter anderen Nicole, Helmut Lotti, Stefan Mross, Joey Heindle und Stefanie Hertel. Sie alle kamen am Samstag (25. Juli) zur Aufzeichnung der TV-Sendung "Sommer-Spaß mit Andy Borg" im Europa-Park Rust zusammen, um einen bunten musikalischen Abend zu feiern. Eine rührende Szene, die das Live-Publikum erlebte, wird in der Ausstrahlung der Show am 8. August (20:15 Uhr) im MDR und SWR aber nicht zu sehen sein: Stefanie Hertel feierte am Tag der Aufzeichnung ihren 47. Geburtstag. Glückwünsche durften da natürlich nicht fehlen.

Nicht verpassen: "Sommer-Spaß mit Andy Borg" am 8. August Bald verfügbar Samstag, 08.08. 20:15 Uhr • Schlager-Spaß mit Andy Borg Klick dich ab 20:15 Uhr in den kostenlosen MDR-Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 148 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Andy Borg ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren, und unterbrach die Live-Aufzeichnung nach Informationen des Portals "Schlagerpuls" dafür sogar kurz. Stars und Publikum brachten dem gerührten Geburtstagskind ein Ständchen, und der Moderator drückte Stefanie Hertel herzlich.

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