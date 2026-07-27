Moderator unterbrach Aufzeichnung
"Sommer-Spaß mit Andy Borg": Stefanie-Hertel-Szene fliegt aus der TV-Show
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Zum "Sommer-Spaß mit Andy Borg" hat der Sänger und Moderator gerade Kolleg:innen der Schlagerbranche im Europa-Park Rust begrüßt. In der Ausstrahlung im MDR und SWR wird eine Szene mit Stefanie Hertel aber fehlen. Das ist der Grund.
"Sommer-Spaß mit Andy Borg": Das wird man im TV nicht sehen
Zu seinen Gäst:innen zählten unter anderen Nicole, Helmut Lotti, Stefan Mross, Joey Heindle und Stefanie Hertel. Sie alle kamen am Samstag (25. Juli) zur Aufzeichnung der TV-Sendung "Sommer-Spaß mit Andy Borg" im Europa-Park Rust zusammen, um einen bunten musikalischen Abend zu feiern.
Eine rührende Szene, die das Live-Publikum erlebte, wird in der Ausstrahlung der Show am 8. August (20:15 Uhr) im MDR und SWR aber nicht zu sehen sein: Stefanie Hertel feierte am Tag der Aufzeichnung ihren 47. Geburtstag. Glückwünsche durften da natürlich nicht fehlen.
Nicht verpassen: "Sommer-Spaß mit Andy Borg" am 8. August
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Andy Borg ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren, und unterbrach die Live-Aufzeichnung nach Informationen des Portals "Schlagerpuls" dafür sogar kurz. Stars und Publikum brachten dem gerührten Geburtstagskind ein Ständchen, und der Moderator drückte Stefanie Hertel herzlich.
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Warum eine Szene mit Stefanie Hertel in der Ausstrahlung fehlen wird
Dem Bericht zufolge werden diese Szenen im August in der aufgezeichneten Version aber fehlen. Zu weit liegen Geburtstag und Ausstrahlung dann schon auseinander, was beim TV-Publikum für Verwirrung sorgen könnte.
Stattdessen erleben die Zuschauer:innen aber unter anderem, wie Hertel mit ihrer Version des Hits "Pata Pata" von Miriam Makeba für Stimmung sorgt. Und Andy Borg, der kürzlich verraten hat, wie er seinen Hochzeitstag verbringt, singt Lieder von Roy Black und Peter Alexander.
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