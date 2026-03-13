"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" Der Fall Elisabeth D: Durchbruch durch puren Zufall Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Nina Lindemann Karolin Kandler (l.) und Jule Gölsdorf (r.) analysieren in "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" den mysteriösen Fall von Elisabeth D. Bild: Ihsan - stock.adobe.com, Илья Подопригоров - stock.adobe.com, ayongzul - stock.adobe.com, THESUN - stock.adobe.com, Kateryna - stock.adobe.com, gracenote, Kabel Eins

Eine ältere Frau wird erdrosselt in ihrer Wohnung gefunden. Es wurde fast nichts gestohlen und die gefundenen Hinweise werfen nur noch Fragen auf - der Fall Elisabeth D. beschäftigt jahrelang die Polizei bis mehrere Zufallsfunde endlich Licht ins Dunkle bringen. "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" gehen den Hinweisen nach.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trigger-Warnung! Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z.B. an Weißer Ring e.V. (Hilfe für Opfer von Gewalt), Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) oder das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 (anonym & kostenfrei).

Was ist passiert? Berlin Hellersdorf am 12. September 2001. Die 63-jährige Elisabeth D. wird von ihrem Sohn in ihrer Wohnung erdrosselt aufgefunden. Neben ihr liegen Mullbinden und Kunstblut. Die geöffneten Schubladen und Schränke deuten zunächst auf einen Raubmord hin - doch schnell wird klar, dass nur rund 40 Mark und wenige Schmuckstücke fehlen. Außerdem gibt es keine Einbruchsspuren. Kannte das Opfer also den Täter? Ein ausgerissenes Haarbüschel, das in der Hand von Elisabeth D. gefunden wurde, bringt einen wichtigen Hinweis - das Opfer wurde von einer Frau ermordet.

So ein Erwürgen durch eine Frau hab ich nur in diesem Fall erlebt. Kriminalhauptkommissar Ingo Kexel

Die Theorie einer weiblichen Täterin wird auch durch die Aussage einer Nachbarin gestützt. Die habe am Tag der Tat gesehen, wie ein fremde Frau das Haus betrat. Ist das also die Täterin? Falls ja, wieso hat Elisabeth D. die Unbekannte in ihre Wohnung gelassen? Und was hat es jetzt mit den Mullbinden und dem Kunstblut auf sich? Trotz der DNA-Probe und Beschreibung der Täterin kommen die Beamt:innen aber jahrelang nicht weiter - bis eine neue Kollegin ins Ermittlungsteam kommt und den Fall wieder aufnimmt.

Nach sechs Jahren: Frischer Wind in den Ermittlungen Barbara Bluhm ist neu im Revier und beschäftigt sich direkt an ihrem ersten Arbeitstag mit dem Fall Elisabeth D. - und bekommt prompt einen wichtigen Anruf. Eine Frau, die auf die Beschreibung der Nachbarin passt, steht wieder vor dem Haus. Da dieser entscheidende Anruf so unerwartet kommt, geht Barbara Bluhm von einem Scherz ihrer Kollegen aus. Am nächsten Tag stellt sich aber heraus, dass die Unbekannte wirklich vor Ort war und jetzt wieder spurlos verschwunden ist - nur Zigarettenstummel bleiben übrig.

Die Täterin ist noch im Umfeld und sie hat damit auch noch nicht abgeschlossen. Kriminalhauptkommissarin Barbara Bluhm

Offenbar kann die mutmaßliche Mörderin ihre Tat nicht vergessen - spricht auch das für die Theorie, dass sie und Elisabeth D. sich gekannt haben? Um das herauszufinden, fordert Barbara Bluhm DNA-Proben von allen Frauen aus dem Bekanntenkreis an und gleicht sie mit den Spuren auf den Zigarettenstummel ab. Kann die Täterin so endlich gefasst werden? Neben der Unbekannten wird auch der Sohn verdächtigt. Sein Alibi scheint zu perfekt zu sein. Genau zum Mordzeitpunkt hatte er einen Termin - reiner Zufall oder bewusst so geplant?

Eine alte Fährte verhilft zum Durchbruch Es wird wieder sechs Jahre dauern, bis 2011 der entscheidende Durchbruch kommt. Am Anfang der Ermittlungen wurden Telefondaten angefordert, die damals aber nicht weiterhalfen. Durch Zufall nimmt Barbara Bluhm sie wieder unter die Lupe und weiß dadurch plötzlich genau, bei wem sie vorbeischauen muss. In der vierten Folge von "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" erfährst du, wie die Suche nach der mysteriösen Frau weitergeht und wieso sie nach Jahren wieder beim Tatort war. Außerdem wird enthüllt, warum Kunstblut und Mullbinden beim Opfer gefunden wurden.

"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" immer freitags Warum morden Frauen - und wie? Das steht im Zentrum der neuen True-Crime-Reihe auf Kabel Eins. Die beiden ":newstime"-Nachrichten-Moderatorinnen und Podcasterinnen Karolin Kandler und Jule Gölsdorf analysieren gemeinsam mit Expert:innen verschiedene Fälle und untersuchen die spezifischen Aspekte weiblicher Kriminalität. "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" läuft seit 13. Februar immer freitags um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Außerdem kannst du die Folgen live auf Joyn streamen und später jederzeit abrufen.