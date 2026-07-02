Wachwechsel beim ZDF-Krimi
Neuling bei "SOKO Leipzig": Simon Böer folgt nach 25 Jahren auf Marco Girnth nach dessen Serientod
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Nach dem Serientod von Kommissar Jan Maybach steht der Neuzugang fest: Simon Böer verstärkt ab dem Start der neuen Staffel im Herbst das Ermittlerteam der ZDF-Krimireihe.
"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn
Simon Böer wird neuer "SOKO Leipzig"-Kommissar: Er tritt die Nachfolge von Marco Girnth an
Als Kriminalkommissar Dirk Trebbe bringt der gebürtige Bonner frischen Wind in die Ermittlungen - und vervollständigt das Erfolgs-Quartett um Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. Mit dem dramatischen Serientod von Jan Maybach (Marco Girnth) endete im Verlauf der vergangenen Staffel nach 25 Jahren und rund 500 Episoden eine Ära. Lange Zeit war unklar, wer in seine Fußstapfen treten werde.
Seine neue Figur beschreibt Simon Böer als bodenständigen Charakter aus dem Ruhrgebiet, der sich beruflich aus einfachen Verhältnissen heraus hochgearbeitet habe und mit Leidenschaft bei der Sache sei. Trebbe gehe seinen Fällen mit ausgeprägtem psychologischem Gespür nach, so der Schauspieler. Ihn treibe weniger die reine Tataufklärung um, sondern das Verständnis für die Menschen, die hinter einem Verbrechen stehen.
Die Parallelen zwischen ihm und seiner Rolle liegen für ihn auf der Hand: Sowohl er selbst als auch sein Serien-Charakter würden als Neuankömmlinge in ein bereits bestehendes Gefüge eintreten - er als Darsteller, Trebbe als Ermittler. Am Set sei er freundlich aufgenommen worden, berichtet Böer, der die Dreharbeiten für die ersten Episoden bereits abgeschlossen hat. Reibungslos verlaufe der Einstieg für seine Figur allerdings nicht: Kriminalkommissar Trebbe bringe durchaus einen eigenwilligen Charakter mit, der sich erst in das Team einfügen müsse.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Simon Böer feiert sein Debüt in Staffel 27
Aufmerksame Fans der Krimireihe konnten den Neuzugang bereits in der Folge "Die Zeit heilt alle Wunden" entdecken, als seine Figur ein Gespräch mit Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) führte. "SOKO Leipzig" ist der erste Ableger der in München angesiedelten "SOKO 5113" und mittlerweile die einzige "SOKO"-Produktion, die im Hauptabendprogramm des ZDF läuft.
Sein offizielles Debüt als Kommissar Trebbe feiert Böer in der Auftaktfolge "Das Auge", mit der die 27. Staffel im Herbst startet. Der Einstieg werde für seine Figur einem Sprung ins kalte Wasser gleichen, verrät der Schauspieler.
Der 51-Jährige ist seit über zwei Jahrzehnten sowohl auf der Theaterbühne als auch im Fernsehen präsent. Bekannt wurde er unter anderem durch die Familienserie "Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen" sowie durch mehrere Krimiformate des ZDF, darunter "Notruf Hafenkante" und weitere Ableger der "SOKO"-Reihe.
Mehr entdecken
Ein Abschied und ein Neuanfang
Deshalb hat Marco Girnth die ZDF-Serie "SOKO Leipzig" verlassen
Was macht er heute?
"Bergretter", "SOKO Leipzig" & Co.: Dominic Raacke vermisst seine "Tatort"-Rolle nicht
Serie läuft seit 1978
"SOKO"-Legenden: Diese Stars sind am längsten dabei
Abschied & Probleme
Nach Ausstieg: Wird Marco Girnth öfter in "Frühling" zu sehen sein?
Spoiler-Alarm
"Ganze Folge durchgeweint": Wie es nach Jan Maybachs Tod bei "SOKO Leipzig" weitergeht
Krimipause
ZDF krempelt Programm um: Darum fällt "SOKO Leipzig" aus
Die Trauernden versammeln sich
Heute: Diese "SOKO Leipzig"-Stars kehren zurück
Abschied einer Kultfigur
"SOKO Leipzig": So sehr bewegt Marco Girnths Abschied seine Fans
Neue Fälle ab Herbst
Nach Wismar & Co. folgt jetzt "SOKO Potsdam": Dann geht es im ZDF weiter