Nach dem Serientod von Kommissar Jan Maybach steht der Neuzugang fest: Simon Böer verstärkt ab dem Start der neuen Staffel im Herbst das Ermittlerteam der ZDF-Krimireihe.

Simon Böer wird neuer "SOKO Leipzig"-Kommissar: Er tritt die Nachfolge von Marco Girnth an

Als Kriminalkommissar Dirk Trebbe bringt der gebürtige Bonner frischen Wind in die Ermittlungen - und vervollständigt das Erfolgs-Quartett um Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. Mit dem dramatischen Serientod von Jan Maybach (Marco Girnth) endete im Verlauf der vergangenen Staffel nach 25 Jahren und rund 500 Episoden eine Ära. Lange Zeit war unklar, wer in seine Fußstapfen treten werde.

Seine neue Figur beschreibt Simon Böer als bodenständigen Charakter aus dem Ruhrgebiet, der sich beruflich aus einfachen Verhältnissen heraus hochgearbeitet habe und mit Leidenschaft bei der Sache sei. Trebbe gehe seinen Fällen mit ausgeprägtem psychologischem Gespür nach, so der Schauspieler. Ihn treibe weniger die reine Tataufklärung um, sondern das Verständnis für die Menschen, die hinter einem Verbrechen stehen.

Die Parallelen zwischen ihm und seiner Rolle liegen für ihn auf der Hand: Sowohl er selbst als auch sein Serien-Charakter würden als Neuankömmlinge in ein bereits bestehendes Gefüge eintreten - er als Darsteller, Trebbe als Ermittler. Am Set sei er freundlich aufgenommen worden, berichtet Böer, der die Dreharbeiten für die ersten Episoden bereits abgeschlossen hat. Reibungslos verlaufe der Einstieg für seine Figur allerdings nicht: Kriminalkommissar Trebbe bringe durchaus einen eigenwilligen Charakter mit, der sich erst in das Team einfügen müsse.