Serien-News "SOKO Leipzig" und "SOKO Stuttgart" mit neuen Staffeln: Alle Infos zu Start, Sendeterminen und den neuen Ermittlern Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Lena Maier Das "SOKO Leipzig"-Team in neuer Besetzung für Staffel 27: (v. l.) Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer), Kim Nowak (Amy Mußul), der neue Hauptkommissar Dirk Trebbe (Simon Böer) und Ina Zimmermann (Melanie Marschke). Bild: ZDF/Steffen Junghans

Krimi-Fans aufgepasst: Das Warten auf neue Folgen hat ein Ende! Das ZDF schickt seine beliebten "SOKO"-Teams aus Leipzig und Stuttgart mit frischen Fällen in den Herbst. Wir verraten dir, wann die neuen Staffeln starten, was dich inhaltlich erwartet und warum es in Leipzig eine besonders große Veränderung gibt.

Das Wichtigste auf einen Blick "SOKO Leipzig" Staffel 27: ab 2. Oktober immer freitags um 21:15 Uhr im ZDF

"SOKO Stuttgart" Staffel 18: ab 1. Oktober immer donnerstags um 18 Uhr im ZDF

Neuer Hauptkommissar für "SOKO Leipzig" Der langlebigste "SOKO"-Ableger startet am Freitag, 2. Oktober, um 21:15 Uhr im ZDF in die sage und schreibe 27. Staffel. Die größte Neuerung: Nach 25 Jahren verlässt Kriminaloberkommissar Jan Maybach (Marco Girnth) die Serie. Seine Nachfolge tritt Hauptkommissar Dirk Trebbe an, gespielt von Simon Böer. Trebbe wird als erfahrener Ermittler beschrieben, der Fälle mit Ruhe und einem feinen Gespür für Menschen löst. Sein Einstand wird jedoch alles andere als ruhig: Eine Polizistin taucht im Kommissariat auf, gesteht einen Mord und bringt damit das gesamte Team in höchste Gefahr, als ein Eindringling ihr ins Gebäude folgt.

"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn Hier geht's zum kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Mörderische Diät bei der "SOKO Stuttgart" Das Stuttgarter Team nimmt seine Arbeit schon einen Tag früher wieder auf. Die 18. Staffel beginnt am Donnerstag, 1. Oktober, um 18 Uhr im ZDF. Das bewährte Team um Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich) ermittelt wieder in den unterschiedlichsten Milieus der schwäbischen Metropole. Gleich im ersten Fall "Durch dick und dünn" wird es kulinarisch und tödlich: In einer Kochschule wird die Autorin eines Abnehmratgebers ermordet aufgefunden. Der Schock sitzt tief, und die Ermittler nehmen die Inhaber der Kochschule ins Visier.

Ganze "SOKO Stuttgart"-Folgen - montags bis freitags um 11:15 Uhr oder Donnerstags um 18 Uhr! Hier im ZDF-Livestream auf Joyn kostenlos streamen