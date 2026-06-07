Gute Nachrichten für Fans
ARD bestätigt neue Folgen rund um den Fürstenhof: "Sturm der Liebe" wird fortgesetzt
Aktualisiert:von Lena Maier
Gute Nachrichten für alle Fans der ARD-Erfolgsserie: "Sturm der Liebe" geht in die Verlängerung. Die Telenovela wird fortgesetzt und verspricht neue, spannende Geschichten.
Die Fans können aufatmen: Die beliebte ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" wird auch im kommenden Jahr die Herzen der Zuschauer:innen höherschlagen lassen. Wie der Sender bekannt gab, wurde die Serie, die seit 2005 über die Bildschirme flimmert, offiziell um ein weiteres Jahr verlängert.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
Das Erfolgsrezept: Ein modernes Märchen im Wandel
Die Freude über die Fortsetzung ist beim gesamten Team riesig. Produzent Peter Proske-Clayton erklärt in einem Statement, was die Serie so besonders macht und warum die Macher noch lange nicht ans Aufhören denken:
"Ob klassisch linear oder auf Abruf in der Mediathek: Seit über 20 Jahren erreicht 'Sturm der Liebe' Zuschauer:innen über alle Generationen und Sehgewohnheiten hinweg. Das gelingt uns, weil wir unser modernes Märchen behutsam, aber kontinuierlich in allen Bereichen weiterentwickeln, sei es durch eine schrittweise Verjüngung des Casts, zeitgemäße Liebesgeschichten wie aktuell das Outing eines Nachwuchsfußballspielers und frische Schauplätze wie unseren neuen Club. Wir haben noch viel vor mit 'Sturm der Liebe' und freuen uns daher sehr über die erneute Verlängerung!“
So verpasst du keine Folge
Wer die turbulenten Geschichten rund um den "Fürstenhof" weiterhin live mitverfolgen möchte, hat dazu wie gewohnt diese Möglichkeiten: "Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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