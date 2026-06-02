Exklusives Joyn-Interview "Sturm der Liebe"-Star Johanna Graen über KI-Fakenews: "Facebook ist der Vorhof der Hölle" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Maximilian K. Johanna Graen spielt die Hauptrolle in "Sturm der Liebe". Im Interview mit Joyn spricht sie über ihre negativen Erfahrungen mit KI-generierten Fakenews. Bild: Joyn/MR Vector_stock.adobe.com/Photoboyoko_stock.adobe.com

"Sturm der Liebe"-Schauspielerin Johanna Graen ist mehrfach Opfer von KI-generierten Fakenews über ihre Person geworden, wie zum Beispiel KI-Bildern über ihre angebliche Schwangerschaft. Damit ist sie nicht alleine. Im exklusiven Joyn-Interview spricht sie über das Thema und fordert ihre Fans auf, nicht alles zu glauben, was sie im Internet finden.

Johanna Graen im exklusiven Joyn-Interview Johanna Graen spielt Fanny, die Protagonistin der aktuellen Staffel von "Sturm der Liebe". Sie ist dankbar, die Rolle spielen zu dürfen und freut sich, in die großen Fußstapfen von vielen anderen Traumfrauen vor ihr zu treten. Dieser Herausforderung fühlt sie sich gewachsen und möchte dem Ganzen gerecht werden. Bei den Fans der Serie kommt die Schauspielerin gut an, doch plötzlich so im Mittelpunkt einer Sendung zu stehen, die schon seit 20 Jahren existiert, hat auch gewisse Schattenseiten. Seit einiger Zeit kursieren KI-generierte Fakenews über Johanna im Internet. Für viele ist Künstliche Intelligenz mittlerweile ein ganz normaler Bestandteil des Alltags geworden. Johanna Graen steht KI-Assistenten kritisch gegenüber: "Ich nutze kein ChatGPT, ich will damit gar nicht anfangen." Im exklusiven Joyn-Interview haben wir mit ihr über die Problematik von KI-Fakenews gesprochen.

Fakenews auf Facebook Wann hattest du zum ersten Mal Probleme mit KI-generierten Bildern und den damit verbreiteten Fakenews zu deiner Person? Da ich auf Facebook nicht so aktiv bin, habe ich das am Anfang gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das war kurz nachdem ich in "Sturm der Liebe" in meiner Rolle als Fanny gezeigt wurde. Eine Bekannte hat mich angesprochen, ob ich im Urlaub mein Knie gebrochen hätte oder mein Kreuzband gerissen hätte. Sie hatte gelesen, dass ich angeblich einen Skiunfall hatte. Dann habe ich festgestellt, dass es nicht nur extrem viele Beiträge über mich gibt, sondern auch über meine Kolleginnen. Das passiert ungefähr seit einem halben Jahr. Konntest du denn herausfinden, wer diese Fakes erstellt hat? Nein, konnte ich nicht. Das sind Fake-Profile, und die posten das die ganze Zeit auf einer "Sturm der Liebe"-Fanpage. Ich will gar nicht unterstellen, dass das die Admins von dieser Gruppe sind - aber sie lassen zu, dass das dort gepostet wird. Und wenn ich diese Beiträge melde, dann bekomme ich von Facebook die Antwort, dass es nicht gegen die Richtlinien verstößt. Was ich so nervig daran finde: Die Menschen, die wirklich Fans der Serie sind, sind sehr wohlwollend. Und was auf dieser "Sturm der Liebe"-Fanpage passiert, hat mit Fansein nichts zu tun. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Wie reagieren Zuschauer darauf, wenn du ihnen antwortest und ihnen erklärst, dass die Nachrichten nicht stimmen, die sie gelesen haben? Ich schaffe es nicht, allen persönlich zu antworten, sondern weise meine Follower:innen über Storys auf die Fakenews hin. Da gab es dann Leute, die sich entschuldigt haben, andere waren genauso empört darüber. Manche erkennen diese Fakenews selbst und melden diese dann auch. Ich glaube auch, dass sich das zwischen den Leuten unterscheidet, die mir bei Instagram folgen und Menschen, die auf Facebook und in dieser Fan-Gruppe sind. Inwiefern denkst du, gibt es da einen Unterschied? Ich bemerke sehr oft - was vor allem Kommentarspalten betrifft - dass Facebook sehr viel hasserfüllter ist als Instagram. Ich habe das Gefühl, auf Facebook muss jeder seine Meinung teilen. Und versteht mich nicht falsch, es ist super, wenn man eine Meinung hat und es ist auch ein Privileg, dass wir die äußern können. Es sind jedoch oft Hasskommentare und verletzende Kommentare. Wenn man sensibel ist, sollte man dort gar nicht in die Kommentare schauen.

Facebook ist der Vorhof der Hölle. Johanna Graen

Welche Fakenews kursieren über die "Sturm der Liebe"-Darsteller:innen? Gerade über meine älteren Kolleg:innen werden oft Artikel gepostet, in denen es heißt, dass sie gestorben sind. Bei meiner Kollegin Yeliz Simsek wurde auch viel rund um das Thema Schwangerschaft veröffentlicht. Es gibt auch Bilder, auf denen sie mit ihrem angeblichen Baby zu sehen ist. Es sind oft Posts über Todesfälle oder Schwangerschaften, was beides sehr sensible Inhalte sind. Bei manchen Berichten kann ich das den Leuten gar nicht verübeln, aber es schockiert mich, wie viele Menschen das glauben. Und dann wird kommentiert und entweder Glückwünsche geschrieben oder Fans sind traurig darüber, dass jemand gestorben ist.

Man kann wegen der KI-Bilder oft nicht mehr unterscheiden, was echt ist und was nicht. Johanna Graen

Gibt es im Internet ein Datenschutzproblem? Es ist ein generelles Problem und ich weiß auch nicht, wo man da anfangen soll. Theoretisch müsste es eine Art Internetpolizei geben. Für private Leute, aber auch für Menschen des öffentlichen Lebens - aber das ist natürlich sehr schwer umsetzbar. Es ist unglaublich, dass Datenschutz in Deutschland im privaten Raum so großgeschrieben wird und in Kindergärten aus Datenschutzgründen nicht mal mehr Geburtstagskalender aufgehängt werden dürfen. Im Internet gibt es das nicht und das ist ein Problem. Hast du als Opfer von Fakenews irgendwelche anderen Möglichkeiten, außer auf Facebook jemanden zu melden? Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht genauer informiert. Wahrscheinlich müsste man dann tatsächlich zu einem Medienanwalt gehen, aber das sind natürlich auch unheimliche Kosten, die da auf einen zukommen.

Wie sollte man mit Fakenews umgehen? Bei manchen Artikeln oder Bildern reicht es schon, einfach mal genauer hinzugucken. Dann erkennt man, dass die Person auf dem Bild nichts mit mir zu tun hat. Generell sollte man einfach sensibler oder vorsichtiger im Internet unterwegs sein. Es betrifft nicht nur uns im Ensemble, das ist ja ein kleiner Kosmos. Es gibt noch sehr viele anderen Sachen, die man nicht mehr unterscheiden kann. Dabei wird es schwierig, nicht immer alles zu glauben, was man liest. Vor allem würde ich den Leuten raten, die das verbreiten, damit aufzuhören! Was ist schlimmer: Fakenews nicht kommentieren oder dazu Stellung beziehen? Ich will das nicht unkommentiert lassen, weil ich auch regelmäßig Gratulationen zur Schwangerschaft bekomme. Mir geht es persönlich gerade gut, aber was wäre denn, wenn ich jetzt schon drei Fehlgeburten gehabt hätte?

Das sind sensible Inhalte und das muss aufhören! Johanna Graen

Ich möchte darauf hinweisen, weil es mir nicht egal ist. Wenn es mir egal wäre, dann würde ich vielleicht auch nichts dazu sagen. Aber ich glaube, ich habe nichts zu verlieren. Wenn ich nichts sage, machen sie weiter, wenn ich was sage, machen sie vielleicht auch weiter - aber dann habe ich wenigstens meine Meinung dazu freiwillig geäußert. Was möchtest du in Bezug auf deine KI-Fakenews klarstellen? Wenn die Nachrichten nicht von seriösen Medien kommen oder die Informationen nicht von mir persönlich ausgehen: Dann kann man davon ausgehen, dass es nicht die Wahrheit ist oder dass es mit Vorsicht zu genießen ist. Wenn ich schwanger wäre, dann würde ich mich sicherlich nicht im Fanny-Kostüm mit Ultraschallbild in die Fürstenhof-Lobby stellen. Das wäre das Letzte, worauf ich kommen würde. Würdest du dich mit dem Wissen über KI-Fakenews noch mal für einen Beruf in der Öffentlichkeit entscheiden? Ja! Ich glaube nicht, dass man das Feld diesen Leuten überlassen sollte. Ich bin auch zu "Sturm der Liebe" gegangen, ohne daran zu denken, was auf Social Media passieren könnte, sondern einfach weil ich den Beruf ausüben wollte. Und der findet einfach zum Teil in der Öffentlichkeit statt.

Ich werde nicht aufhören, meinen Beruf zu verfolgen, weil es da irgendwelche Deppen gibt, die Fakenews verbreiten! Johanna Graen