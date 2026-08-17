Ab 27. August ist er dabei! Der Neue nach der Sommerpause: Daher kennst du "Sturm der Liebe"-Star Jaime Ferkic Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Massimo (Jaime Ferkic, r.) begegnet Olivia (Soraya Bouabsa) in "Sturm der Liebe". Bild: ARD / WDR / Saskia Pavek

Er spielt ein neues Familienmitglied des Saalfeld-Clans und mischt ab sofort den Fürstenhof auf. Als Sommelier Massimo Foghetti sorgt Jaime Ferkic für einige Verwirrung in "Sturm der Liebe". Der Schauspieler, der schon mit Kultregisseur Wes Anderson drehte, im Porträt.

Das Warten hat ein Ende: Mehr als zehn Wochen mussten sich die Fans von "Sturm der Liebe" gedulden. Am 24. August ist endlich Schluss mit der Sommerpause. Und schon in der ersten Woche feiert eine neue Figur ihr Debüt in der Telenovela. Wobei: Die Figur Massimo Foghetti hatte bereits im Dezember ihren ersten Auftritt. Damals trat der Sommelier aus Südtirol als unehelicher Sohn von Alexander Saalfeld in das Leben der Familie. Wie sich jedoch herausstellte, war das in Wahrheit Adam Fischer (Philip Birnstiel). Der Ex-Polizist hatte sich als Massimo ausgegeben, um Geld für seine Freundin Sandy zu ergaunern. Die Informationen über dessen Leben hatte er als Massimos Bettnachbar in einem Südtiroler Krankenhaus bekommen, in dem der wahre Sommelier im Koma lag.

"Sturm der Liebe" im ONE-Livestream auf Joyn Täglich zwei Folgen ab 18:40 Uhr hier kostenlos streamen

Jaime Ferkic freut sich riesig über sein "Sturm der Liebe"-Engagement Nun kommt also der echte Saalfeld-Sohn an den Fürstenhof - um zu bleiben. Doch auch Adam ist immer noch da. Nachdem sein Schwindel aufgeflogen ist, gibt er sich reumütig und hilfsbereit. Und kommt Massimo an anderer Stelle in die Quere. "Mir bereitet es unglaublich viel Freude, jeden Tag am Set zu stehen", zeigt sich Jaime Ferkic auf der Webseite der Produktionsfirma Bavaria Film begeistert über seinen neuen Dauer-Part in der Daily Soap. "Die Zusammenarbeit mit den vielen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen sowie dem gesamten Team macht sehr viel Spaß. Ich genieße die intensive gemeinsame Zeit und blicke voller Vorfreude auf die kommenden Drehwochen", verkündet er. Es ist die erste größere Serienrolle für den am 9. September 1989 in Elmshorn geborenen Schauspieler. Ein Anfänger ist er aber schon lange nicht mehr.

Kino im Blut: Jaimes Großvater traf einst Alfred Hitchcock Mit elf Jahren stand Jaime zum ersten Mal vor der Kamera: Er verkörperte 2001 den Waisenjungen Pinky in der Romanverfilmung "Pinky und der Millionenmops", damals an der Seite der 2005 verstorbenen "Pumuckl"-Stimme Hans Clarin. Die Schauspielerei liegt dem in Heist bei Uetersen aufgewachsenen Darsteller im Blut, wie er 2022 in einem Interview mit der "Schleswig-Holsteinischen Zeitung" verriet. "Meine beiden älteren Schwestern waren immer sehr kreativ. Die haben aus Liedern Theaterstücke gemacht und sind bei uns zu Hause aufgetreten." Sein Großvater besaß einst mehrere Kinos. "Der hat viel gemacht. Da war auch mal Alfred Hitchcock zu Besuch. Davon habe ich aber erst mit 17 Jahren erfahren." Vier seiner Geschwister haben ebenfalls als Schauspieler:innen begonnen. Kristo (28) gehört seit 2018 zum festen Ensemble der ZDF-Erfolgsreihe "Frühling" und spielt dort Adrian Steinmann, den Ziehsohn der Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla). Vijessna (39) hatte ab 1999 drei Staffeln lang eine Hauptrolle in der Jugendserie "Die Pfefferkörner". Jaimes Schwestern Joanna und Arissa sind mittlerweile nicht mehr vor der Kamera tätig.

Die nächste Folge "Frühling kannst du am 23. August zur Primetime im ZDF-Livestream auf Joyn sehen Bald verfügbar Sonntag, 23.08. 20:15 Uhr • Frühling Holla, die Waldfee Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

2004 spielte er im "Tatort" mit "Irgendwann kam die Frage, ob der kleine Bruder nicht auch was kann. Das konnte ich offenbar und ich hatte auch Lust und Spaß dabei", erinnert sich Jaime Ferkic in der "SHZ" an seine Anfänge. Nach seinem Kameradebüt im Jahr 2001 ging es dann auch fast nahtlos weiter. Ob in Filmen wie "Das fliegende Klassenzimmer" (2003) und "Die Welle" (2008) oder in Klassikern wie "Tatort" (2004) und "Das Traumschiff" (2005): Jaime hatte bereits vor seiner Ausbildung regelmäßig Einsätze vor der Kamera. 2009 zog es den damals knapp 20-Jährigen nach Berlin. Schon als kleiner Junge kam er viel raus aus dem Dorf, wie er in der "SHZ" erzählte. "Da habe ich Blut geleckt." Berlin sei für ihn "groß, kreativ und spannend". Und eben ein Hotspot für Film, Fernsehen und die Kultur-Branche. "Ich bin in Berlin echt glücklich geworden und bin es immer noch."

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Nach seiner Ausbildung kamen auch Theater-Engagements Nach seinem abgeschlossenen Schauspielstudium an der Universität der Künste in Berlin im Jahr 2016 war der Darsteller eine Zeit lang Gast am Theater am Berliner Ensemble. "Das Theater liebe ich sehr, aber mit Film bin ich aufgewachsen. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die mir aber beide passen", resümierte Jaime später in der "SHZ". Neben einigen Episodenrollen in Serien wie "SOKO Leipzig" (2019) oder "Der Bergdoktor" (2022) schnupperte Jaime Ferkic im vergangenen Jahr auch Hollywood-Luft: Er hatte eine Rolle als Chauffeur in der Wes-Anderson-Verfilmung "Der phönizische Meisterstreich". In der Kinoproduktion wirkten auch Hollywood-Stars wie Tom Hanks, Benedict Cumberbatch und Scarlett Johansson mit.

"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn Hier geht's zum kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn