Schon 20 Jahre bevor sie Schauspielerin bei "Sturm der Liebe" wurde, war Johanna Graen im Fernsehen zu sehen.

"Sturm der Liebe"-Schauspielerin Johanna Graen hat ein nostalgisches Video geteilt, das sie selbst vor 20 Jahren zeigt. Darin dankt sie Astrid Perl-Haag für die Gründung der "Nibelungenhorde" - einem Theaterverein, der sie ihrem Traum, Schauspielerin zu werden, etwas näher gebracht hat.

Mehr als nur ein Theaterverein

Schon als Jugendliche hatte Johanna Graen den Traum, Schauspielerin zu werden. Damals hatte sie riesiges Lampenfieber. In einem selbst abgefilmten "KIKA"-Beitrag erzählt die junge Johanna von ihren anfänglichen Schwierigkeiten: "Als wir dann angefangen haben, hatte ich total die Hemmung, auf die Bühne zu gehen." Doch die Nibelungenhorde, die 2006 von Astrid Perl-Haag ins Leben gerufen wurde, gab ihr genau das, was sie brauchte - einen sicheren Raum zum Experimentieren.

Der Theaterverein bot Jugendlichen die Chance, ihre Potenziale zu entdecken, ohne dabei Angst vor Bewertung zu haben. Johanna beschreibt den Wendepunkt: "Als ich dann aber gemerkt habe, dass ich nicht ausgelacht werde oder dass die anderen das auch gut finden, habe ich mich getraut und stand auf der Bühne und es war ein gutes Gefühl."

Durch Workshops in Körpertraining, Sprachtraining und Schauspielimprovisation wuchs nicht nur ihre Bühnensicherheit, sondern auch ihr Selbstbewusstsein im Alltag.

Was die Nibelungenhorde für Graen besonders machte, war die bedingungslose Unterstützung durch Astrid Perl-Haag. "Astrid arbeitet eigentlich Tag und Nacht für uns", betont Johanna im Video. Die Gründerin war nicht nur Trainerin, sondern wie eine Mutter für die Jugendlichen - immer erreichbar, immer präsent. Diese liebevolle Begleitung half Graen, ihre Schüchternheit zu überwinden und offener auf Menschen zuzugehen.