Erster Auftritt im KIKA
Johanna Graen teilt Jugend-Video: So sah der "Sturm der Liebe"-Star vor 20 Jahren aus
Aktualisiert:von Maximilian K.
"Sturm der Liebe"-Schauspielerin Johanna Graen hat ein nostalgisches Video geteilt, das sie selbst vor 20 Jahren zeigt. Darin dankt sie Astrid Perl-Haag für die Gründung der "Nibelungenhorde" - einem Theaterverein, der sie ihrem Traum, Schauspielerin zu werden, etwas näher gebracht hat.
Mehr als nur ein Theaterverein
Schon als Jugendliche hatte Johanna Graen den Traum, Schauspielerin zu werden. Damals hatte sie riesiges Lampenfieber. In einem selbst abgefilmten "KIKA"-Beitrag erzählt die junge Johanna von ihren anfänglichen Schwierigkeiten: "Als wir dann angefangen haben, hatte ich total die Hemmung, auf die Bühne zu gehen." Doch die Nibelungenhorde, die 2006 von Astrid Perl-Haag ins Leben gerufen wurde, gab ihr genau das, was sie brauchte - einen sicheren Raum zum Experimentieren.
Der Theaterverein bot Jugendlichen die Chance, ihre Potenziale zu entdecken, ohne dabei Angst vor Bewertung zu haben. Johanna beschreibt den Wendepunkt: "Als ich dann aber gemerkt habe, dass ich nicht ausgelacht werde oder dass die anderen das auch gut finden, habe ich mich getraut und stand auf der Bühne und es war ein gutes Gefühl."
Durch Workshops in Körpertraining, Sprachtraining und Schauspielimprovisation wuchs nicht nur ihre Bühnensicherheit, sondern auch ihr Selbstbewusstsein im Alltag.
Was die Nibelungenhorde für Graen besonders machte, war die bedingungslose Unterstützung durch Astrid Perl-Haag. "Astrid arbeitet eigentlich Tag und Nacht für uns", betont Johanna im Video. Die Gründerin war nicht nur Trainerin, sondern wie eine Mutter für die Jugendlichen - immer erreichbar, immer präsent. Diese liebevolle Begleitung half Graen, ihre Schüchternheit zu überwinden und offener auf Menschen zuzugehen.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Frisur würde ich noch mal überdenken, sonst hat sich nicht viel verändert.
Heute als etablierte Schauspielerin blickt Johanna dankbar auf diese Zeit zurück. Sie weiß: Ohne die Nibelungenhorde und ohne Astrid Perl-Haags Hingabe würde ihre Geschichte völlig anders aussehen.
"Hätte Astrid dieses Projekt nicht ins Leben gerufen, dann glaube ich, würden wir alle noch zu Hause sitzen und nur davon träumen, mal Theater zu spielen", resümiert sie im Video. Eine persönliche Liebeserklärung an einen Verein, der den Grundstein für Johanna Graens Schauspiel-Karriere legte.
Mehr entdecken
Liebesglück
"Sturm der Liebe"-Star: Anna Karolin Berger liebt Fußball-Trainer
Ausblick auf August
"Sturm der Liebe": So geht es für Kilian, Fanny und Co. weiter
Gute Nachrichten für Fans
ARD bestätigt: "Sturm der Liebe" wird fortgesetzt
Neue Drehbücher von Cornelia Funke
"Wilde Hühner"-Fortsetzung: "Sturm der Liebe"-Star Johanna Graen im Joyn-Talk
"Sie ist meine dritte und meine letzte Ehefrau"
"Sturm der Liebe" bei Dirk Galuba: So traf er seine Traumfrau
Exklusives Joyn Interview
Tanja Lanäus: Der geheime Zweitjob des "Sturm der Liebe"-Stars
Kilian unter Hypnose
Wochen-Vorschau "Sturm der Liebe" ab 8. Juni: Verliert Fanny Kilian?
Hypnose und Liebes-Wirrwarr
"Sturm der Liebe" ab 1. Juni: Kilian gibt Fanny einen Korb
Exklusives Joyn-Interview
"Sturm der Liebe"-Star Johanna Graen über KI-Fakenews