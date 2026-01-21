Der Ex-Fußballprofi Mario Basler ist bald in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen. Ab Episode 4542 wird der Sportstar als Talentscout zu sehen sein. Die Folge wird voraussichtlich am Freitag, 20. Februar, ausgestrahlt.

Nach seiner aktiven Karriere im Leistungssport trat der Ex-Fußballprofi auch regelmäßig im TV auf: Ob als Sport-Experte, in Talkshows oder Reality-Formaten - seine unverblümte Art und sein Humor machen ihn zu einem gern gesehenen Gast. Mit seinem Gastauftritt bei " Sturm der Liebe " zeigt er nun, dass er sich auch als Darsteller vor der Kamera wohlfühlt.

Mario Basler ist bekannt als ein prägender Sportler des deutschen Fußballs in den 1990er-Jahren. Unter anderem spielte er für Werder Bremen, Bayern München und den 1. FC Kaiserslautern, wurde mehrfach Deutscher Meister und gewann mit der Nationalmannschaft 1996 die Europameisterschaft - beim Turnier kam er damals verletzungsbedingt allerdings nicht zum Einsatz.

Mario Basler prägt Leos Storyline in den neuen "Sturm der Liebe"-Folgen

Der Ex-Fußballprofi tritt in seiner Gastrolle als er selbst auf - als charismatischer Talentscout des fiktiven Münchner Klubs Weiß-Gold. Dort begegnet er dem jungen Nachwuchstorwart Leo Neubach, dargestellt von Aurel Klug. Der Scout erkennt sofort Leos außergewöhnliches Talent und möchte ihn für den Profifußball gewinnen - doch Leo ist innerlich hin- und hergerissen.

Auch in den Folgen 4543 und 4544 entwickeln sich Leos Fußballträume und die neue Dynamik rund um den ehemaligen Fußballprofi weiter. Nachdem Leo einem Probetraining zugestimmt hat, spürt er den Druck und die Erwartungen, die auf ihm lasten - nicht nur von seinem Mentor Mario Basler, sondern auch von seinen Freunden.

Zu seiner Gastrolle und Erfahrung am Set sagt das 57-Jährige Fußball-Original: "Die Dreharbeiten bei 'Sturm der Liebe' haben mir richtig Spaß gemacht. Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt. Auch der Außendreh lief super, das Wetter hat gepasst - insgesamt war das eine coole Erfahrung."

Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Begegnung zwischen Mario Basler und dem Nachwuchstalent weiterentwickelt - und welche spannenden Wendungen noch auf Leo und seine Mitstreiter warten. Du kannst die erste Folge mit Mario Basler voraussichtlich am 20. Februar um 15:10 Uhr in der ARD und kostenlos im Livestream auf Joyn schauen.