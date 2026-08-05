Katharina Scheuba hängt ihre Schauspielkarriere nach "Sturm der Liebe" nicht an den Nagel - im Gegenteil.

In Staffel 21 spielte Katharina Scheuba eine der Hauptrollen in "Sturm der Liebe". Sie verliebte sich in Henry (Elias Reichert). Vom Fürstenhof hat sich die Wienerin inzwischen verabschiedet. Doch jetzt hat Katharina neue Pläne.

In dieser Herzkino-Reihe spielt sie mit

Im Oktober 2025 lief die letzte "Sturm der Liebe"-Episode mit Katharina. Jetzt taucht sie wieder im ZDF auf. Wie der Sender auf der Facebook-Seite "Herzkino im ZDF" bestätigte, dreht die 32-Jährige aktuell für einen Film der Kultreihe "Inga Lindström".

Im Film "Perlenhochzeit" übernimmt sie die weibliche Hauptrolle und spielt die Köchin Liv Hellström. An ihrer Seite übernimmt Richard Kreutz die männliche Hauptrolle von Livs großer Liebe Hilmar.

Weitere Informationen über den Sendetermin und die Handlung des Films sind aktuell noch nicht bekannt. Sobald es dazu erste Informationen gibt, erfährst du sie hier.