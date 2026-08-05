Neue Rollen
Neue Projekte nach "Sturm der Liebe": Das hat Katharina Scheuba jetzt vor
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
In Staffel 21 spielte Katharina Scheuba eine der Hauptrollen in "Sturm der Liebe". Sie verliebte sich in Henry (Elias Reichert). Vom Fürstenhof hat sich die Wienerin inzwischen verabschiedet. Doch jetzt hat Katharina neue Pläne.
"Sturm der Liebe" im ONE-Livestream auf Joyn
In dieser Herzkino-Reihe spielt sie mit
Im Oktober 2025 lief die letzte "Sturm der Liebe"-Episode mit Katharina. Jetzt taucht sie wieder im ZDF auf. Wie der Sender auf der Facebook-Seite "Herzkino im ZDF" bestätigte, dreht die 32-Jährige aktuell für einen Film der Kultreihe "Inga Lindström".
Im Film "Perlenhochzeit" übernimmt sie die weibliche Hauptrolle und spielt die Köchin Liv Hellström. An ihrer Seite übernimmt Richard Kreutz die männliche Hauptrolle von Livs großer Liebe Hilmar.
Weitere Informationen über den Sendetermin und die Handlung des Films sind aktuell noch nicht bekannt. Sobald es dazu erste Informationen gibt, erfährst du sie hier.
Einblicke auf Instagram
Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 32-Jährige anlässlich des Drehstarts bereits ein paar erste Bilder von sich am Set. Auf den Schnappschüssen ist sie mit der "Inga Lindström"-Crew und Schauspieler Kristo Ferkic zu sehen. Auch Schauspielerin Vivien Sczesny ist mit von der Partie. In der Caption schrieb Katharina: "Drehstart für 'Inga Lindström: Perlenhochzeit' mit dem Dream-Team in Schweden."
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So reagieren die Fans
Katharinas Follower:innen freuen sich riesig, die Maxi-Darstellerin aus "Sturm der Liebe" bald wieder im TV zu sehen. "Super Besetzung", "Tolle Fotos! Freue mich schon, wenn es im TV ausgestrahlt wird" und "So schön, dass ihr alle dabei seid!", schwärmten nur drei von vielen User:innen unter dem Posting.
Auch in dieser Kultserie ist Katharina Scheuba dabei
"Inga Lindström" ist übrigens nicht das einzige neue Projekt der gebürtigen Österreicherin. Katharin Scheuba wird auch in der Kultserie "Hubert ohne Staller" eine Rolle übernehmen. In Staffel 14 wird sie in vier Episoden die Rolle der Maria Berghoff spielen. Die Dreharbeiten laufen aktuell, wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist bislang nicht bekannt.
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