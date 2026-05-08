Das zeigt die ARD stattdessen
Schlechte Nachrichten für die "Sturm der Liebe"-Fans: So lange geht die Sommerpause
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Jedes Jahr wieder wartet im Sommer eine bittere Pause auf die meisten Serienfans. Dieses Jahr muss das Publikum von "Sturm der Liebe" besonders viel Geduld mitbringen, denn die ARD verlängert die Sommerpause ihrer beliebten Nachmittagsserien deutlich.
Zum Fansein gehört es, dass wir uns auf unsere Lieblingsserien verlassen können. Jede Woche, bei einigen Formaten auch täglich, wartet eine neue Folge und die Geschichte geht weiter. Viele von uns planen sogar ihre Verabredungen drumherum und verpassen keine Episode. Bis zum Sommer, denn dann gibt's oft eine Pause. Bei "Sturm der Liebe" wird sie diesmal lang.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
Dann geht die Sommerpause von "Sturm der Liebe" los
Die letzten neuen Folgen von "Sturm der Liebe" - und auch von "Rote Rosen" - laufen bereits am 12. Juni. Erst Ende August kehren die Produktionen dann ins lineare TV-Programm zurück. Geplant ist der Startschuss für den 23. August. Damit fällt die Unterbrechung 2026 noch länger aus als im vergangenen Jahr. Statt neun Wochen müssen Zuschauende diesmal rund zehn Wochen ohne neue Geschichten vom Fürstenhof auskommen.
Als Ersatz plant Das Erste in den Sommermonaten vor allem Wiederholungen älterer Filme sowie Live-Sportübertragungen. Besonders die Tour de France soll wieder einen großen Platz im Nachmittagsprogramm einnehmen. Die Fußball-WM in Nordamerika spielt hingegen am Nachmittag kaum eine Rolle, da viele Partien wegen der Zeitverschiebung erst abends stattfinden.
Warum fällt die Sommerpause so lang aus?
Es ist kein Zufall, dass die Pause dieses Jahr länger wird als sonst. Sparmaßnahmen der ARD sind einer der Hauptgründe. Die Senderfamilie reduziert die Anzahl neuer Episoden pro Jahr deutlich. Statt wie früher rund 220 bis 230 neue Folgen pro Serie zu drehen, sind es jetzt nur noch zwischen 170 und 180. Dennoch gelten beide Serien weiterhin als wichtige Publikumsmagneten. Ob die Produktionen über das Jahresende hinaus fortgesetzt werden, ist aktuell noch nicht endgültig entschieden. Eine klare Aussage dazu können Fans im Laufe des Sommers erwarten.
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