Ab 11. Mai Wochen-Vorschau "Sturm der Liebe": Darum täuscht Sophia eine Affäre mit Yannik vor Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Sophia (Krista Birkner) erinnert sich peinlich berührt, dass sie Yannik (Jo Weil) erotisch überrumpelt hat. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Fanny will Kilian helfen, sich zu erinnern, und greift dafür in die Trickkiste. Sophia und Yannik hingegen wollen ihre gemeinsame Nacht vergessen, bis Sophia merkt, wie Christoph darauf reagiert! Das erwartet dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 11. Mai.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Achtung Programmänderung: "Sturm der Liebe"-Fans müssen am Donnerstag, 14. Mai, Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag, auf ihre Lieblingssoap verzichten. Stattdessen zeigt Das Erste um 14:45 Uhr den Spielfilm "Utta Danella - Schokolade im Sommer".

Kleine Fortschritte und große Intrigen Fanny (Johanna Graen) will Kilian (Anthony Paul) helfen, sich wieder zu erinnern. Dafür will sie ein von ihm kreiertes Dessert zubereiten. Doch leider kann ihr Hildegard (Antje Hagen) nicht weiterhelfen. Da scheint Spitzenkoch Alexander Herrmann ihre Rettung zu sein, schließlich kennt er Kilian von früher. Nachdem Fannys Versuche fruchten, setzt Larissa (Anna Karolin Berger) alles daran, Kilian für sich zu behalten. Sie täuscht erneut Unterleibsschmerzen vor, woraufhin Yannik (Jo Weil) eine schockierende Entdeckung macht. Schlechte Nachrichten hat Yannik auch für Leo (Aurel Klug), dessen Verletzung schlimmer ist als anfangs gedacht.

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Folge 4591 (Montag, 11. Mai): Erste Erinnerungen Fanny möchte Kilians Rezeptbuch fertigstellen, um seine Erinnerung zurückzuholen. Da ihr Hildegard nicht weiterhelfen kann, bittet sie Alexander Herrmann, der Kilian von früher kennt, um Hilfe. Zusammen schaffen sie es, ein Dessert von Kilian zu kreieren. Als Alexander es ihm in die Klinik bringt und Kilian davon probiert, kann er sich wieder an seinen ersten Tanz mit Fanny erinnern. Sophia (Krista Birkner) und Yannik hingegen wollen ihre gemeinsame Nacht aus dem Gedächtnis streichen und beschließen, niemandem davon zu erzählen. Doch Christoph (Dieter Bach) schöpft Verdacht und reagiert eifersüchtig, was Sophia gefällt. Also beschließt sie, ihn in dem Glauben zu lassen, und täuscht eine Affäre mit Yannik vor. Olivia (Soraya Bouabsa) will Massimo (Philip Birnstiel) bei einem Ausflug an den See ablenken. Zunächst scheint ihr das zu gelingen.

Folge 4592 (Dienstag, 12. Mai): Vorgetäuschte Schmerzen Kilian freut sich zwar, dass er sich wieder an diesen schönen Moment mit Fanny erinnern kann, ist aber total verunsichert. Er berichtet Larissa, dass er mit Fanny reden möchte, was diese in Panik versetzt. Sie täuscht Unterleibsschmerzen vor und Sorgen um ihr gemeinsames Baby. Sie will alles dafür tun, dass Kilian bei ihr bleibt. Sophia will Christoph weiter an sich binden und macht ihn weiter eifersüchtig. Ein eingefädeltes Treffen mit Yannik versetzt Christoph einen Stich. Yannik bemerkt unterdessen, dass Sophia ihn benutzt und stellt sie verärgert zur Rede. Erik (Sven Waasner) kann dank Yvonne (Tanja Lanäus) Alexander Herrmann für seinen Podcast gewinnen. Er ist begeistert und träumt sogar davon, den Preis für den besten Podcast Deutschlands zu erhalten. Doch dann macht er eine überraschende Entdeckung.

Folge 4593 (Mittwoch, 13. Mai): Jede Menge Enttäuschungen Vincent (Martin Walde) will Leo in der Reha aufbauen. Er kann das Ende seiner Beziehung mit Elias (Orlando Lenzen) kaum verkraften, beschließt jedoch, für seine Gesundheit zu kämpfen. Dann folgt bei der Nachuntersuchung der nächste Schock: Yannik diagnostiziert einen größeren Knorpelschaden im Kniegelenk. Wie wird Leo damit zurechtkommen? Zwischen Yvonne und Erik kommt es erneut zum Streit, wobei Erik überreagiert und Yvonne erst einmal eine Pause braucht. Auch bei Hildegard und Alfons (Sepp Schauer) läuft ein geplanter Abend anders als gedacht. Kilian bittet Fanny, ihn nicht mehr zu besuchen, da er Rücksicht auf Larissa nehmen möchte. Fanny kann ihre Enttäuschung darüber nicht verbergen. Sie gibt Yannik Kilians und ihre gemeinsame Rose mit ins Krankenhaus, da sie weitere Erinnerungen wachrufen will - und tatsächlich erinnert sich Kilian. Aber nicht an Fanny, sondern an Larissa, die sich riesig darüber freut.

Folge 4594 (Freitag, 15. Mai): Schockierende Erkenntnis Larissa redet Kilian ein, dass die Rose ein Symbol ihrer Liebe sei, was Yannik irritiert. Als Kilians nächste Erinnerung von Fanny handelt, beschließt Larissa, dies zu unterbinden. Sie täuscht erneut Schwangerschaftsschmerzen vor. Besorgt bittet Kilian Yannik, herauszufinden, ob Larissas Beschwerden ernster sind, als sie zugibt. Daraufhin macht Yannik eine schreckliche Entdeckung, als er einen Blick in Larissas Unterlagen wirft! Als Katja (Isabell Stern) vom Weingut zurückkommt und von Elias erfährt, wie schlecht es Leo geht, sucht sie ihn. Sie ist sauer auf Elias, der sich nicht kümmert und auch auf Yannik, der ihn mit der niederschmetternden Diagnose alleine lässt. Aufgewühlt macht sie sich auf die Suche nach ihrem Sohn. Erik leidet spürbar unter Yvonnes Abreise, weil sie Abstand braucht. Auch Fritz kann ihm nicht helfen, sondern macht es mit seinem Verständnis für Yvonne nur schlimmer. Massimo möchte Werner (Dirk Galuba) das Geld zurückzahlen, das Sandy (Marie Lemmle) gestohlen hat. Sophia macht ihm ein vages Angebot, dass ihr vielleicht etwas einfällt, was Massimo für sie tun kann, damit sie ihm das Geld leihen würde.