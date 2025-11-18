"Zerreißt mir das Herz" Serien-Ausstieg bei "Sturm der Liebe": Erich Altenkopf verlässt unter Tränen die ARD-Telenovela - "zerreißt mir das Herz" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca Rudolph Ob Maxi (Katharina Scheuba, r.) von Michaels (Erich Altenkopf, l.) Abschieds-Plänen weiß? Bild: ARD / WDR / Thomas Neumeier

Nach über anderthalb Jahrzehnten verabschiedet sich Dr. Niederbühl aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Schauspieler Erich Altenkopf verrät, warum die Zeit für einen Neuanfang gekommen ist - und ob ein Comeback ausgeschlossen ist.

Als Dr. Niederbühl war Erich Altenkopf 16 Jahre lang fester Bestandteil von "Sturm der Liebe". Jetzt ist Schluss: Der Schauspieler verlässt die Serie. "Die Serie wird sich ein bisschen verändern, also die wird etwas jünger", erklärte der 56-Jährige im Gespräch mit der dem Boulevard-Magazin "Bunte", die ihn an seinem letzten Drehtag im Frühjahr begleitete. In diesem Zuge habe man gemeinsam entschieden, dass die Geschichte seiner Rolle nun endet. Die finale Folge mit Dr. Niederbühl wird am 18. November ausgestrahlt. In der Ausgabe soll zum Jubiläum der 4500. Folge auch ein Hochzeits-Event stattfinden. Trotz Vorfreude auf die Zukunft schließt Altenkopf ein mögliches Comeback nicht völlig aus:

Wenn jetzt natürlich Millionen von Fans aufschreien und sagen: 'Ah, es geht nicht ohne Dr. Niederbühl', dann komme ich natürlich wieder zurück. Erich Altenkopf

Abschied unter Tränen Der letzte Drehtag war für Erich Altenkopf emotional. In einem Video der "Bunte" ist zu sehen, wie sich der Schauspieler tränenreich vom Team verabschiedet. "Das zerreißt mir das Herz", sagte er unter Tränen. "Ihr werdet mir sehr, sehr fehlen", ergänzt der gebürtige Wiener. Trotz des schweren Abschieds zeigte er sich danach erleichtert: Nun könne der 56-Jährige das Kapitel "Sturm der Liebe" loslassen und sich auf Neues konzentrieren.

Erich Altenkopf und seine Frau Lilian Klebow beim Wiener Regenbogenball. Bild: picture alliance / Starpix / picturedesk.com