Drama am Fürstenhof "Sturm der Liebe": Müssen sich Fans bald auf einen Doppel-Ausstieg vorbereiten? Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von C3 Newsroom Marlon (Frederik Bott) und Fanny (Johanna Graen) kommen sich beim Schwimmen näher. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Großer Aufruhr nach der neuen "Sturm der Liebe"-Folge: Fanny und Marlon sprechen plötzlich von einem Neuanfang in den USA. Droht nun ein doppelter Serien-Auszug?

Doppel-Auswanderung? So brenzlig ist es für Fanny und Marlon wirklich In der aktuellen "Sturm der Liebe"-Folge von Dienstag, 7. April, zeigte sich, dass am Fürstenhof gerade mehr auf dem Spiel steht als nur die nächste Eifersuchtsszene. Fanny und Marlon denken plötzlich ernsthaft über eine gemeinsame Auswanderung in die USA nach - und damit rückt ein doppelter Abschied aus "Sturm der Liebe" verdammt nah an die Fan-Fantasie heran. Auslöser ist - natürlich - eine Intrige von Larissa. Sie spielt gezielt mit Marlons Unsicherheit, bohrt immer wieder in Fannys Vergangenheit mit Kilian herum und malt ihm einen Neuanfang fernab von Bichlheim als perfekte Lösung aus. Irgendwann hält Marlon den Druck nicht mehr aus und stellt Fanny direkt zur Rede. Ihr Geständnis ist ehrlich, aber schmerzhaft: Ja, ihre Gefühle für Kilian sind "noch nicht komplett weg" - gleichzeitig macht sie klar, dass sie sich eine Zukunft mit Marlon wünscht. Für ihn ergibt sich daraus nur ein Weg: Wenn Fanny sich für ihn entscheidet, dann bitte ohne permanente Altlasten im Nacken. Ein neues Leben im Ausland - weit weg von Kilian, Intrigen und Fürstenhof-Drama - klingt da plötzlich wie der Reset-Knopf für ihre Beziehung. Dass die USA als Ziel im Raum stehen, macht die ganze Nummer noch radikaler: Das ist nicht "wir ziehen nach München", das ist "wir lassen alles hinter uns" - inklusive Serienkulisse.

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Noch gar nicht so lange dabei - und schon auf gepackten Koffern? Damit stehen ausgerechnet zwei Figuren, die noch gar nicht lange im "Sturm der Liebe"-Kosmos sind, vor einem möglichen Exit. Marlon, gespielt von Frederik Bott, ist erst seit Januar 2026 am Start. Er gehört also noch zu den "Neuen", bei denen sich die Zuschauer:innen gerade an Gesicht, Dynamik und Backstory gewöhnen. Fanny (Johanna Graehinge) ist da schon etwas länger im Game: Sie kam Januar 2025 an den Fürstenhof und hat sich in der Zeit ziemlich fest in die aktuelle Generation der SdL-Figuren eingewoben - inklusive Love-Triangle mit Kilian, ihrer eigenen emotionalen Baustellen und dem typischen Mix aus Chaos und Charme. Gerade weil beide noch mitten in ihrer Entwicklung stecken, fühlt sich die Idee, sie jetzt in die USA zu schicken, für viele Fans fast wie ein Story-Abbruch "auf halber Strecke" an. Offiziell bestätigt ist kein Ausstieg - aber die Serie hat sehr deutlich mit dem Gedanken gespielt, die Figuren aus dem Setting rauszunehmen. In Kommentarspalten und Fan-Gruppen bilden sich zwei Lager - die, die das als konsequenten Neustart für Fanny und Marlon sehen, und die, die nur denken: "Bitte nicht schon wieder zwei auf einmal verlieren."