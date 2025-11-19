Von der Gaststätte auf die Bühne "Sturm der Liebe"-Star Sepp Schauer: Eigentlich wollte er gar kein Schauspieler werden Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Sepp Schauer prägt "Sturm der Liebe" seit Folge eins. Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Sepp Schauer spielt seit 2005 den Portier Alfons Sonnbichler in "Sturm der Liebe". Dabei wollte er ursprünglich einen ganz anderen Weg gehen: Erst mit 30 stand er das erste Mal auf der Bühne und fand so zur Schauspielerei.

"Solange ich mir Texte merken kann, werde ich auch weiterhin als Schauspieler aktiv bleiben", erklärte "Sturm der Liebe"-Urgestein Sepp Schauer (76) kürzlich in einem Interview mit der "Münchner Abendzeitung". Die Fans wird's freuen, ist doch der ARD-Dauerbrenner ohne Fürstenhof-Chefportier Alfons Sonnbichler kaum vorstellbar. Dass Schauer als Schauspieler seine Berufung finden würde, war alles andere als früh absehbar. Im Gegenteil: "Ich hatte zur Schauspielerei überhaupt keinen Bezug", hatte er vor gut zwei Jahren in einem anderen "AZ"-Interview zugegeben. Als Kind habe er Sänger werden wollen. Stattdessen arbeitete er zunächst als Gastwirt. Doch dann fragte ihn sein Motorrad-Kumpel Georg Maier, ob er nicht mal in dessen Wirtshaustheater, der Iberl-Bühne, auftreten wolle. Da war Schauer bereits 30. Er nahm die Herausforderung an und leckte Blut: "Wenn man dann auf der Bühne steht und die Zuschauer jubeln, ist das eine Art Rausch - man will das unbedingt wiederhaben."

Zwischen Theke und TV-Kamera Und so blieb er dabei, spielte Theater, dann kamen kleinere TV-Rollen dazu. Es wurde ernster, daher nahm Schauer privaten Sprech- und Schauspielunterricht bei der Schauspielerin und Opernsängerin Christine Görner (1930-2024). Mit der Professionalisierung bekam er auch immer mehr Angebote. Mitte der 1990er-Jahre erlangte Schauer deutschlandweit Bekanntheit durch die Bergwacht-Serie "Wildbach", in der er in allen 52 Folgen den Arzt Dr. Günther Hofer spielte. Der Gastronomie blieb er in dieser Zeit dennoch treu: Von 1984 bis 1999 führte er die Kellerschänke im Hotel Alter Wirt im Münchner Stadtteil Grünwald.

Zäsur mit 50 Mit 50 kam der Moment der Neuorientierung. Wie er 2020 der "Süddeutschen Zeitung" erzählte, wollte er "einen Schnitt in meinem Leben". Die Beziehung zu seiner damaligen Partnerin ging zu Ende. Auch beruflich zog Schauer Konsequenzen: Er gab seine Wirtschaft auf und konzentriert sich seitdem ganz aufs Schauspiel. Mit der Entscheidung lag er richtig, der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Mit dem "Sturm der Liebe"-Angebot vor über 20 Jahren ging es aufwärts.