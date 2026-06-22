Exklusives Joyn Interview "Sturm der Liebe"-Star Tanja Lanäus: Das ist ihr geheimer Zweit-Job Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Edwin B. Sie spielt Yvonne Klee: die Barchefin und Ehefrau von Erik Klee in der Soap "Sturm der Liebe" Bild: ARD/Ann Paur, Joyn

Tanja Lanäus ist als Yvonne Klee am Fürstenhof die aktuelle Barchefin. Beim großen "Sturm der Liebe"-Fantag auf dem Bavaria Filmgelände haben wir ein exklusives Interview bekommen: Sie enthüllt ihren zweiten geheimen Job und spricht über Fan-Begegnungen.

Schauspiel ist nicht ihre einzige Leidenschaft Wir haben Tanja gefragt, was sie eigentlich gerne mal im Interview gefragt werden würde, und sie kam direkt mit einer überraschenden Antwort, denn genau wie ihre Rolle hat sie nicht nur eine Tätigkeit abseits des darstellenden Spiels. "Ich habe noch einen anderen Beruf und ich glaube, das wissen die wenigsten", sagt die 54-Jährige mit einem großen Lachen im Gesicht.

In meinen 40ern hab ich noch mal studiert und bin akademische Sprachtherapeutin im neurologischen Bereich. Tanja Lanäus

Die Schauspielerin, die schon seit 2022 Teil der Besetzung ist, erklärt, dass viele Schauspieler:innen oftmals auch nicht immer beschäftigt sind und auch einen zweiten Beruf haben. So nutzt sie ihre drehfreie Zeit für ihren anderen Job: "Wenn ich nicht als Schauspielerin arbeite, arbeite ich tatsächlich auf einer Schlaganfallstation […] und behandle dort Schlaganfallpatienten oder Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma."

Verrückte Fan-Momente Am Fürstenhof sorgt ihre Rolle Yvonne Klee zusammen mit Erik Klee (gespielt von Sven Waasner) regelmäßig für witzige Momente, und das färbt auch auf die Fans ab. Sie verbinden das Duo sehr mit ihrer Rolle als Ehepaar in der Telenovela, und da kommt es auch zu absurden Nachfragen.

Sven wird immer danach gefragt: 'Hat er Socken an?' Und ich werde immer gefragt: 'Wie hältst du das mit dem aus? Tanja Lanäus

Tanja nimmt die Identifikation der Fans mit viel Humor und freut sich über die lustigen Interaktionen, die durch die Rollen der beiden so entstehen.

In Gruppen bekamen die Fans eine Führung durch das Set der Sendung. Bild: HADIFILM

"Nur wegen diesen Menschen hab ich meinen Job" Die "Sturm der Liebe"-Fantage in der Bavaria Filmstadt (dem Drehort der Serie) waren für Tanja und die restliche Besetzung eine Herzensangelegenheit. Das hat man ihr im Interview auch angemerkt. Sie betont: "Mir bedeutet das extremst viel, weil ich genau weiß: Nur wegen diesen Menschen habe ich einen Job." Dann richtet sie sich an alle, die zu dem Event erschienen sind.

Ich liebe meine Rolle Yvonne Klee und bin den Leuten total dankbar, dass sie heute alle hier waren Tanja Lanäus