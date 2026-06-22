Exklusives Joyn Interview
"Sturm der Liebe"-Star Tanja Lanäus: Das ist ihr geheimer Zweit-Job
Veröffentlicht:von Edwin B.
Tanja Lanäus ist als Yvonne Klee am Fürstenhof die aktuelle Barchefin. Beim großen "Sturm der Liebe"-Fantag auf dem Bavaria Filmgelände haben wir ein exklusives Interview bekommen: Sie enthüllt ihren zweiten geheimen Job und spricht über Fan-Begegnungen.
Schauspiel ist nicht ihre einzige Leidenschaft
Wir haben Tanja gefragt, was sie eigentlich gerne mal im Interview gefragt werden würde, und sie kam direkt mit einer überraschenden Antwort, denn genau wie ihre Rolle hat sie nicht nur eine Tätigkeit abseits des darstellenden Spiels. "Ich habe noch einen anderen Beruf und ich glaube, das wissen die wenigsten", sagt die 54-Jährige mit einem großen Lachen im Gesicht.
In meinen 40ern hab ich noch mal studiert und bin akademische Sprachtherapeutin im neurologischen Bereich.
Die Schauspielerin, die schon seit 2022 Teil der Besetzung ist, erklärt, dass viele Schauspieler:innen oftmals auch nicht immer beschäftigt sind und auch einen zweiten Beruf haben. So nutzt sie ihre drehfreie Zeit für ihren anderen Job: "Wenn ich nicht als Schauspielerin arbeite, arbeite ich tatsächlich auf einer Schlaganfallstation […] und behandle dort Schlaganfallpatienten oder Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma."
Verrückte Fan-Momente
Am Fürstenhof sorgt ihre Rolle Yvonne Klee zusammen mit Erik Klee (gespielt von Sven Waasner) regelmäßig für witzige Momente, und das färbt auch auf die Fans ab. Sie verbinden das Duo sehr mit ihrer Rolle als Ehepaar in der Telenovela, und da kommt es auch zu absurden Nachfragen.
Sven wird immer danach gefragt: 'Hat er Socken an?' Und ich werde immer gefragt: 'Wie hältst du das mit dem aus?
Tanja nimmt die Identifikation der Fans mit viel Humor und freut sich über die lustigen Interaktionen, die durch die Rollen der beiden so entstehen.
Um die Sommerpause zu überbrücken, sind hier einige Serien, die zu Herzen gehen
"Nur wegen diesen Menschen hab ich meinen Job"
Die "Sturm der Liebe"-Fantage in der Bavaria Filmstadt (dem Drehort der Serie) waren für Tanja und die restliche Besetzung eine Herzensangelegenheit. Das hat man ihr im Interview auch angemerkt. Sie betont: "Mir bedeutet das extremst viel, weil ich genau weiß: Nur wegen diesen Menschen habe ich einen Job." Dann richtet sie sich an alle, die zu dem Event erschienen sind.
Ich liebe meine Rolle Yvonne Klee und bin den Leuten total dankbar, dass sie heute alle hier waren
Auch den Produzenten Peter Proske-Clayton hat der riesige Andrang auf die Fan-Tage gefreut: "Es ist jedes Mal beeindruckend zu erleben, wie viele Fans den weiten Weg auf sich nehmen, um ihre Stars zu treffen und hinter die Kulissen zu schauen. Eine wunderbare Bestätigung für die Arbeit des gesamten Teams vor und hinter der Kamera und ein riesiges Dankeschön an alle, die uns besucht haben. Wir freuen uns darauf, euch noch viele Geschichten vom Fürstenhof zu erzählen."
Jetzt, wo die Fan-Tage vorbei sind, werden in den Studios wieder fleißig Folgen für die nächste Staffel produziert! Da wird wieder ein neues Traumpaar folgen und es wird auch wie so oft Abschiede geben.
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