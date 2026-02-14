Zusammenbruch Vorschau "Sturm der Liebe" ab 16. Februar: Alfons und Hildegard bangen um Werners Leben Aktualisiert: Vor 24 Minuten von Sylvia Loth Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard (Antje Hagen) sind zutiefst erschüttert. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Werner bricht unerwartet zusammen und wird ins Krankenhaus eingeliefert, wo sein Zustand seiner Familie und seinen Freunden große Sorge bereitet. Wird er es schaffen? Das erwartet dich in der Woche ab 16. Februar bei "Sturm der Liebe".

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wichtiger Programm-Hinweis zu "Sturm der Liebe" "Sturm der Liebe"-Fans müssen in dieser Woche Montag, Dienstag und Donnerstag auf eine neue Folge ihrer Lieblings-Telenovela verzichten, da die ARD Rosenmontagsumzüge sowie die "Sportschau" Olympia 2026 überträgt.

Sorgen und Hoffnung Massimo (Philip Birnstiel) plant, mit Sponsorengeldern zu fliehen, bekommt jedoch Gewissensbisse. Kurz darauf bricht Werner (Dirk Galuba) zusammen - sein Gesundheitszustand ist äußerst kritisch. Im Zusammenhang mit Werners Gesundheit wirft ein Abschiedsbrief von Massimo viele Fragen auf. In der Zwischenzeit bemüht sich Christoph (Dieter Bach) vergeblich um Sophia (Krista Birkner), die echte Gefühle statt teure Geschenke erwartet. Auch bei Elias (Orlando Lenzen) hängt der Haussegen schief. Er beendet die heimliche Beziehung zu Leo (Aurel Klug). Als Leo von Werners kritischem Zustand erfährt, erkennt er, was wirklich zählt. Fritz (Thimo Meitner) schöpft bei Olivia (Soraya Bouabsa) neue Hoffnung.

Folge 4540 (Mittwoch, 18. Februar): Große Erwartungen Massimos Plan scheint aufzugehen: Für das Golfturnier stehen nun zusätzliche 150.000 Euro an Sponsorengeldern zur Verfügung. Er hebt heimlich einen Teil des Geldes ab und will sich damit absetzen. Als ihm Werner als Dank für die Sponsorengelder seine alte Uhr schenkt, bekommt er doch ein schlechtes Gewissen. Er schreibt einen Abschiedsbrief mit einer Entschuldigung. Christoph will Sophia beruhigen und versichert ihr überstürzt, dass er sie natürlich liebt. Ihm ist bewusst, dass es nicht ehrlich klingt. Er will Sophia auf keinen Fall als Verbündete verlieren und sie für sich gewinnen. Doch diese ist ziemlich enttäuscht und lässt sich auch von Christophs teurem Geschenk, einem Collier, nicht beeindrucken. Sie erwartet emotionale Zuwendung - und keine materielle. Leo und Elias gönnen sich eine Auszeit in München und genießen die Zeit in vollen Zügen. Anschließend merkt Elias, was ihm in der Beziehung zu Leo, der weiter eine Scheinbeziehung mit Lale (Yeliz Simsek) führt, fehlt.

Folge 4541 (Freitag, 20. Februar): Große Sorgen um Werner Katja (Isabell Stern) fährt sofort ins Krankenhaus, als sie von Werners Zusammenbruch erfährt. Sie benachrichtigt Massimo. Währenddessen findet Erik (Sven Waasner) Massimos Abschiedsbrief und überlegt, ob dieser der Auslöser für Werners Zusammenbruch war. Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard (Antje Hagen) sind geschockt, als sie von Werners Zusammenbruch hören. Sie bangen um das Leben ihres Freundes und sind zutiefst verzweifelt. Elias kann die Beziehung zu Leo nicht länger aufrechterhalten, weil er so sehr unter der Heimlichkeit leidet. Er macht endgültig Schluss. Als Leo dann auch noch von Werners kritischem Gesundheitszustand erfährt, ist er völlig am Boden zerstört. Vincent (Martin Walde) versucht, Leo zu trösten, und in einem Gespräch mit Katja wird ihm bewusst, was im Leben wirklich wichtig ist. Fritz redet sich vor Olivia um Kopf und Kragen. Er behauptet sogar, dass sein Herz einer anderen gehört, weil er kaum Hoffnung auf ein Happy End mit Olivia hat. Sie gesteht ihm, dass sie ihn trotzdem ganz süß findet. Fritz schöpft daraufhin neue Hoffnung.