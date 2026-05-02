Ab 4. Mai Wochen-Vorschau "Sturm der Liebe": Kann sich Kilian nie wieder erinnern? Aktualisiert: Vor 8 Minuten von Sylvia Loth Fanny (Johanna Graen, M.) und Larissa (Anna Karolin Berger, l.) erfahren von Yannik (Jo Weil), dass Kilian um sein Leben kämpft. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Fanny und Larissa bangen um Kilian. Gleichzeitig spitzen sich die Konflikte um Adam und Sandy zu. Und dann gibt es noch einen prominenten Gaststar, der sich selbst spielt. Das erwartet dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 4. Mai.

Ungewisse Zukunft Kilian (Anthony Paul) kämpft nach dem schweren Unfall erst um sein Leben und anschließend um sein Gedächtnis. Das will Larissa (Anna Karolin Berger) ausnutzen und ihn endgültig an sich binden. Fanny (Johanna Graen), die ihre Abreise nach Kalifornien nach hinten verschiebt, macht ihr dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung und bekommt Hilfe von Yannik (Jo Weil). Der erlebt zeitnah selbst einen Schreck, als er nach einem Filmriss neben Sophia (Krista Birkner) aufwacht. Gehören ihre Gefühle für Christoph (Dieter Bach) dadurch wirklich der Vergangenheit an?

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Folge 4586 (Montag, 4. Mai): Bange Stunden In Fanny steigt ein ungutes Gefühl auf, das sie nicht zuordnen kann. Als sie auf dem Weg zum Flughafen eine Unfallstelle sieht, erkennt sie, dass Kilian verunglückt ist. Nach dem schweren Unfall kämpft er im Krankenhaus um sein Leben. Einen Schock-Moment erlebt auch Olivia (Soraya Bouabsa): Sie bricht die Hypnose bei Yannik ab, da sie die Erinnerungen an die Schreckensnacht, als ihr Vater starb, zu sehr aufwühlen. Während sich Olivia enttäuscht zeigt, ermutigt sie Adam (Philip Birnstiel), die Hoffnung nicht aufzugeben. Durch die Zweisamkeit der beiden wird Sandy (Marie Lemmle) eifersüchtig und will, dass Adam den "Fürstenhof" verlässt. Aus Rücksicht auf Werner (Dirk Galuba) möchte er den richtigen Moment abwarten. Auf den wartet auch Lale. Als ihr bewusst wird, dass sie sich in Fritz verliebt hat, will sie ihm ihre Liebe gestehen. Zunächst ist er ziemlich abweisend, noch zu verletzt von den Ereignissen zuvor. Doch schließlich kommt es zum Happy End, über das sich auch Christoph und Yvonne freuen.

Folge 4587 (Dienstag, 5. Mai): Grübeleien Larissa bangt weiter um Kilian und will alles dafür tun, ihre Ehe zu retten. Jetzt erfährt auch Fanny von Kilians kritischem Zustand und ist geschockt. Zu ihrer Erleichterung hat Marlon (Frederik Bott) ihre Abreise nach Kalifornien nach dem Unfall um ein paar Wochen verschoben. Fanny fragt sich, was Kilian ihr vor seinem Unfall Wichtiges mitteilen wollte. Währenddessen sitzt Larissa schuldbewusst an Kilians Bett und entschuldigt sich bei ihrem Freund für alles, was passiert ist. Sandy will am ursprünglichen Plan festhalten, doch Adam bringt es nicht übers Herz, Werner zu enttäuschen. Um ihm die Wahrheit zu sagen, fehlt ihm aber der Mut. Erleichtert über Leos gute Prognose kommt Katja aus München zurück und freut sich, Vincent wiederzusehen. Doch sein Traum von einer Weltreise verunsichert sie - bis Werner sie mit einem unerwarteten Vorschlag überrascht.

Folge 4588 (Mittwoch, 6. Mai): Verworrene Wahrheiten Adam (als Massimo) kann sich vor Werner herausreden, doch Sandys angeblicher Versprecher sorgt für dicke Luft. Sie drängt Adam dazu, eine Entscheidung zu treffen. Nach einem Gespräch mit Olivia will er Werner jedoch die Wahrheit sagen. Fanny ist schockiert, als sie feststellt, dass Kilian unter einer Amnesie leidet. Yannik glaubt zunächst an einen vorübergehenden Zustand. Larissa hofft insgeheim, dass es dauerhaft so bleibt und sich Kilian nicht mehr an ihren Streit aufgrund ihrer Intrigen erinnern kann. Vor Kilian spielt sie die treusorgende Freundin und behauptet, dass sie ein glückliches Paar sind. Sophia wird von ihren Gefühlen für Christoph eingeholt und bei Katja und Vincent bahnt sich eine neue Krise an. Im Gegensatz zu Vincent, träumt Katja nicht von einer Weltreise. Die beiden müssen sich fragen, ob sie eine gemeinsame Zukunft haben.

Folge 4589 (Donnerstag, 7. Mai): Böse Überraschung Fanny und Yannik machen sich große Sorgen um Kilian und verschweigen ihm Larissas Intrigen, um seine Genesung nicht zu gefährden. Yannik hofft, dass sich Kilian durch Fanny wieder an seine Kochleidenschaft erinnern kann und sein Gedächtnis zurückkommt. Doch Larissa setzt alles daran, die beiden voneinander fernzuhalten. Sie will ihn sogar in eine Schweizer Klinik verlegen lassen. Lale und Fritz wünschen sich, dass Leo und Elias nach ihrer Trennung wieder zusammenkommen, und organisieren ein Essen. Der Plan geht jedoch nach hinten los, da beide das Weite suchen. Umso überraschender ist es, als es anschließend doch zu einem Kuss kommt. Eine böse Überraschung gibt es für Massimo: Sandy ist verschwunden - und mit ihr die 115.000 Euro. Olivia und Werner sehen, wie sehr ihn das mitnimmt. Hildegard (Antje Hagen) muss nach ihrer Rückkehr aus dem Kurzurlaub sofort im Fürstenhof einspringen, da Christoph (Dieter Bach) bei einem prominenten Gast Hilfe braucht.

Folge 4590 (Freitag, 8. Mai): Gefühle in Aufruhr Yannik erkennt im Gespräch mit Kilian, dass Larissa ihn manipuliert hat, einer Klinikverlegung zuzustimmen. Frustriert landet er in der Pianobar. Am nächsten Morgen wacht er neben Sophia auf, die nach einem Flirt eigentlich Alexander Herrmann (spielt sich selbst) dort erwartet hätte … Der zeigt sich auf der beruflichen Ebene sichtlich beeindruckt von Hildegard und lädt sie in seine neue TV-Show ein. Marlon ist sich nicht sicher, ob es Fanny um Kilians Gesundheit oder um ihre eigenen Gefühle geht. Nach Fannys Besuch beschließt Kilian, dass er nicht in die Schweiz verlegt werden will. Leo hofft nach dem Kuss und einer ehrlichen Aussprache auf einen echten Neuanfang mit Elias (Orlando Lenzen). Dieser muss sich jedoch eingestehen, dass sein Vertrauen zerbrochen ist und er nicht mehr an eine gemeinsame Zukunft glaubt.