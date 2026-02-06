Start in Bichlheim Frischer Wind am Fürstenhof: Frederik Bott startet bei "Sturm der Liebe" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Neuzugang Marlon (Frederik Bott, r.) teilt Fannys (Johanna Graen, l.) Begeisterung für Pflanzen. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Seit Anfang Februar verstärkt Frederik Bott als Förster Marlon Ständler den Cast der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Er bringt nicht nur die perfekte Mischung aus Charme und Bodenständigkeit an den Fürstenhof, sondern ist vielen Fans bereits bekannt.

Neuzugang bei "Sturm der Liebe": Frederik Bott spielt Förster Marlon Ständler In einem Vorstellungsvideo auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie begrüßt Schauspieler Frederik Bott die Fans der Serie: "Von drauß' vom Walde komm' ich her und ich kann euch sagen: Es stürmt jetzt sehr!" Denn der 34-Jährige spielt ab sofort den Förster Marlon bei '"Sturm der Liebe". Seine Figur beschreibt er als echten "Naturburschen durch und durch", der vor allem durch seine Schlagfertigkeit besticht und sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lasse. Bisher sei Marlon, wenn es um Frauen ging, "nicht wirklich auf den Mund gefallen“. Das soll sich schlagartig nach seiner Ankunft am Fürstenhof ändern. Kaum hat Marlon seinen Försterposten angetreten, gerät sein Weltbild durch eine zufällige Begegnung im Wald ins Wanken. Während er versucht, eine invasive Pflanze zu bekämpfen, gerät er mit einer leidenschaftlichen Pflanzenschützerin aneinander. Sie wäscht ihm gehörig den Kopf - und verzaubert ihn dabei gleichermaßen. Für Marlon eine völlig neue Erfahrung, wie Frederick Bott im Video verrät.

Er lernt seine Seelenverwandte kennen und wird dabei mit Emotionen konfrontiert, die er so von sich noch nicht kennt. Frederik Bott

