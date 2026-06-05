Ab 8. Juni Wochen-Vorschau "Sturm der Liebe": Wird Fanny Kilian verlieren, weil er Bichlheim verlässt? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Kilian (Anthony Paul) macht Fanny (Johanna Graen) eine Ansage, ihn endlich in Ruhe zu lassen. Bild: ARD/WDR/Saskia Pavek

Vor der Sommerpause wird es noch einmal richtig nervenaufreibend: Können Fanny und Yannik Kilians Hypnose durchbrechen oder wird er gemeinsam mit Larissa Bichlheim für immer verlassen? Das erwartet dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 8. Juni.

Der Fluch von Kilians Hypnose Fanny (Johanna Graen) und Yannik (Jo Weil) gehen dem Verdacht nach, Kilian (Anthony Paul) sei hypnotisiert worden. Doch es scheint zu spät zu sein, da Kilian und Larissa (Anna Karolin Berger) Bichlheim für immer verlassen wollen. Fanny ist am Boden zerstört und verzweifelt. Auch Adam (Philip Birnstiel) weiß nicht weiter, da er allein im Krankenhaus aufwacht und ihm niemand beisteht. Er freut sich riesig, als die Sonnbichlers ihn bei sich zu Hause aufnehmen, doch dort kann er nicht bleiben. Erik (Sven Waasner) ergeht es ähnlich: Er soll aus seiner Wohnung ausziehen, da Yvonne (Tanja Lanäus) erneut eine Beziehungspause fordert.

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Folge 4609 (Montag, 8. Juni): Krasse Vermutung Fanny und Yannik rätseln weiterhin, was es mit Kilians Verhaltensänderung auf sich hat. Als Yannik die Möglichkeit einer Hypnose ins Spiel bringt, ist er selbst skeptisch. Wie sollen sie nur herausfinden, ob die Vermutung stimmt? Werner (Dirk Galuba) macht Alfons (Sepp Schauer) klar, dass der wahre Massimo auf dem Weg der Besserung ist. Gleichzeitig träumt Adam von Olivia (Soraya Bouabsa) und einem Liebes-Happy-End. Als er aufwacht, muss er feststellen, dass er ganz allein im Krankenhaus liegt und niemand ihm beisteht. Sophia (Krista Birkner) fühlt sich durch Christophs (Dieter Bach) Ablehnung ebenfalls einsam und macht Yvonne dafür verantwortlich. Darum beschließt sie, Yvonne zu kündigen. Grund zum Strahlen hat hingegen Fritz (Thimo Meitner), der sich freut, dass Lale (Yeliz Simsek) endlich zurückkommt. Doch sie ist schon verplant und die beiden haben kaum Zeit füreinander.

Folge 4610 (Dienstag, 9. Juni): Fiese Intrige Alfons merkt, wie sehr Werner unter Adams Betrug leidet. Er ahnt nicht, dass Hildegard (Antje Hagen) Mitleid mit Adam hat, der wegen seiner Selbstanzeige den Landkreis vorerst nicht verlassen darf. Da kommt Hildegard auf eine Idee. Eine Idee haben auch Yannik und Fanny. Die beiden wollen testen, ob Adam hypnotisiert wurde. Larissa kommt den beiden zuvor und bringt ihn in sein Mantra zurück, dass er Larissa liebt und sich von Fanny fernhalten soll. Fanny hat Angst hat, Kilian zu verlieren, will ihn auf keinen Fall aber nicht aufgeben. Yvonne erhält eine Steuernachzahlung und muss gleichzeitig Geld für eine teure Vintage-Kollektion auftreiben. Darum bittet sie Christoph um einen Vorschuss. Der kann es nicht fassen, als kurz darauf drei Flaschen eines sehr teuren Weins bei Yvonne auftauchen.

Folge 4611 (Mittwoch, 10. Juni): Böse Überraschungen Yvonne ist Christoph dankbar, dass er sie nicht für eine Diebin hält. Die beiden fragen sich, ob eine Intrige von Sophia dahintersteckt. Trotzdem erhält Yvonne eine Abmahnung, die ausgerechnet ihr Mann Erik ihr überbringen soll. Als Yvonne merkt, dass er ihr den Diebstahl wirklich zutraut, fordert sie eine Beziehungspause. Larissa will Kilian ganz für sich allein haben und beschließt, Bichlheim den Rücken zu kehren. Sie sorgt dafür, dass der Arzt Kilians Hypnose vertieft und überzeugt Kilian von einem Restaurant an der Nordsee. Fanny fällt aus allen Wolken, als sie davon erfährt. Leo (Aurel Klug) gibt gegenüber seiner Mutter Katja (Isabell Stern) zu, dass er seit dem Ende seiner Profikarriere auf fast nichts mehr Lust hat. Daraufhin will sie ihn mit Fußballtickets aufheitern, merkt aber, dass er sich bemuttert fühlt. Darum schenkt sie Elias (Orlando Lenzen) die Tickets, der wiederum eine Abfuhr von Leo bekommt. Hildegard und Alfons streiten über Adams weiteren Verbleib in ihrem Haus. Daraufhin zieht Adam aus. Obwohl Olivia ihm nicht verzeihen kann, will sie nicht, dass er obdachlos ist.

Folge 4612 (Donnerstag, 11. Juni): Überstürzte Abreise Fanny ist verzweifelt, weil Kilian Bichlheim für immer verlassen will. Als Hildegard von Fanny erfährt, dass er hypnotisiert sein könnte, fühlt sie Larissa auf den Zahn. Larissa fühlt sich bedrängt und möchte so schnell wie möglich mit Kilian an die Nordsee. Als Kilian Fanny kurz vor seiner Abreise begegnet, fordert sie einen allerletzten Kuss. Wird er sich darauf einlassen? Christoph behauptet gegenüber Werner, dass seine Gefühle für Sophia erloschen sind. Aber um an seine Anteile zu kommen, gaukelt er ihr weiterhin Verliebtheit vor. Die beiden scheinen sich sogar noch näher zu kommen, als Christoph die verletzte Sophia findet, die einen Fuß umgeknickt hat. Als diese ihm ihre Liebe gesteht, reist er völlig überstürzt nach Spanien ab. Auch Yvonne und Erik sind sich uneins. Sie können sich nicht einigen, wer aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen soll und lassen das Los entscheiden. Erik verliert und sein bevorstehender Auszug bringt neue Beziehungs-Komplikationen.

Folge 4613 (Freitag, 12. Juni): Glück und Unglück Fanny und Kilian schwelgen im Liebesglück. Der Kuss hat den Bann der Hypnose durchbrochen und Kilian kann sich wieder an seine wahren Gefühle erinnern. Zu ihrem Entsetzen zeigt er Larissa an. Die muss sich eingestehen, neben Kilian wohl auch ihr Erbe verloren zu haben. Yvonne kann nicht fassen, dass Erik nicht vorübergehend ausziehen will und schmiedet einen Plan, um ihn loszuwerden. Leo hat einen Termin bei einer Physiotherapeutin, die auf Knieverletzungen spezialisiert ist. Doch auch die macht ihm jegliche Hoffnung auf eine Profikarriere zunichte. Als Elias Leo vorschlägt, einen neuen Job anzunehmen, ist er darauf nicht vorbereitet.