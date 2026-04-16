Ab 20. April Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe": Ein Kuss, der alles verändert! Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Lale (Yeliz Simsek) und Fritz (Thimo Meitner) küssen sich innig. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Kilian reagiert superemotional auf Fannys Pläne, nach Kalifornien zu gehen, und möchte das eigentlich nicht. Zeitgleich freut sich Larissa auf den gemeinsamen Nachwuchs. Ganz andere Probleme beschäftigen Werners Enkel Massimo, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird. In der "Sturm der Liebe"-Woche ab 20. April gibt es einen Neuzugang am Fürstenhof, der Massimo in Bedrängnis bringt, und ein neues Liebespaar!

Angst vor der Wahrheit Massimo (Philip Birnstiel) steckt in finanziellen Schwierigkeiten und denkt über eine illegale Lösung nach. Gleichzeitig droht sein dunkles Geheimnis durch das neue Gesicht in Bichlheim, Sandy Mechtel (Marie Lemmle), aufzufliegen. Zwischen Erik (Sven Waasner) und Yvonne (Tanja Lanäus) kommt es zu einem neuen Streit wegen seines Podcasts. Während Erik Hoffnungen auf eine Versöhnung hat, leidet Leo (Aurel Klug) unter der endgültigen Trennung von Elias (Orlando Lenzen). Um sich von seinem Liebeskummer abzulenken, übertreibt er beim Fußball und ignoriert seine Schmerzen.

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Folge 4577 (Montag, 20. April): Durchkreuzte Pläne Fannys (Johanna Graen) Pläne, mit Marlon (Frederik Bott) nach Kalifornien auszuwandern, werden immer konkreter. Als sie Kilian (Anthony Paul) davon erzählt, zeigt der sich zunächst verständnisvoll, doch dann bittet er Fanny, nicht nach Kalifornien zu gehen! Christoph (Dieter Bach) fühlt sich nach Sophias (Krista Birkner) Geständnis wie vor den Kopf gestoßen. Er kann nicht fassen, dass die Nähe der vergangenen Wochen nur gespielt gewesen sein soll, um ihrem Ziel näherzukommen. Anscheinend würde sie für mehr Anteile am Fürstenhof alles tun. Also beschließt er, den Kredit innerhalb von 24 Stunden zurückzuzahlen, koste es, was es wolle. Erik verspricht sich durch Lale (Yeliz Simsek) in seinem Podcast viel Social-Media-Reichweite. Lale selbst hofft auf eine Plattform für die Theo-Licht-Stiftung und sagt zu. Während des Gesprächs unterbricht Erik sie immer wieder, anstatt sie ausreden zu lassen.

Folge 4578 (Dienstag, 21. April): Falsche Hoffnungen? Elias wird klar, dass Leo ihm nicht glaubt: Er zieht die Reißleine und trennt sich von ihm. Leo übertreibt beim Lauftraining, weil er seinem Schmerz davonlaufen will. Als er nach dem Training früher als geplant nach Hause kommt, trifft er Elias an, der gerade seine Sachen abholt. Leo kann den Schmerz kaum aushalten. Lale hofft auf einen Sieg des Fürstenhofs beim Staffellauf. Obwohl Fritz (Thimo Meitner) weiß, dass er der Langsamste im Team ist, ist er hochmotiviert. Nachdem Leo beim Lauf stolpert, muss sein Team auf Fritz hoffen. Fanny ist nach wie vor von Kilians impulsivem Ausbruch entsetzt und fragt sich, warum er so reagiert: Hat er etwa doch noch Gefühle für sie? Und wenn ja, wie soll sie damit umgehen? Sie spricht mit Marlon offen darüber, während Kilian seinen Ausbruch bei Larissa (Anna Karolin Berger) verschweigt. Fanny will das gemeinsame Kochprojekt mit Marlon beenden, da es ihr zu viel wird.

Folge 4579 (Mittwoch, 22. April): Ungeahnte Möglichkeiten Erik wird total verunsichert, als er zufällig ein Gespräch zwischen Fanny und Vincent (Martin Walde) über seine letzte Podcastfolge mitbekommt. Die beiden mutmaßen, dass Erik sich etwas beweisen will, weil Yvonne im Moment so erfolgreich ist. Um sein Selbstbewusstsein aufzupolieren, drängt er sich bei Yvonnes Interview mit einem Journalisten ins Rampenlicht und lobt sich selbst. Die ist fassungslos und richtig sauer: Sie will wissen, warum Erik sich so verhält. Lale und Fritz küssen sich nach dem Staffellauf innig und werden dabei unterbrochen. Anschließend konzentriert sich Lale darauf, Leo bei seinem Liebeskummer zu unterstützen. Das verunsichert Fritz und er weiß nicht, wie ernst Lale der Kuss war. Massimo gerät weiter unter Druck, da er mit dem Golfturnier keinen Gewinn erwirtschaften kann. Als er für Sophia einen geheimen Auftrag ausführt, bietet sich ihm eine Chance, um an Geld zu kommen: Ihm fällt ein wertvolles Collier ins Auge und die Versuchung ist groß …

Folge 4580 (Donnerstag, 23. April): Neue Gesichter Lale und Fritz kommen endlich zusammen und zeigen sich als neues Paar am Fürstenhof. Massimo hofft auf einen Ausweg, als er von Elias einen lukrativen Tipp bekommt. Er berichtet einem geheimnisvollen Adam davon. Kurz darauf taucht Sandy Mechtel (Marie Lemmle) auf der Suche nach ihrem Freund Adam Fischer am Fürstenhof auf. Sie hat Geldprobleme, bei denen er seine Hilfe versprochen hat. Erik muss nach einem Krach mit Yvonne auf der Couch schlafen. Als Fanny von dem Auslöser des Streits erfährt, entschuldigt sie sich bei Erik. Als dieser den Podcast noch mal anhört, muss er sich eingestehen, dass Yvonnes Kritik berechtigt ist. Deshalb überrascht Erik Yvonne mit einer Entschuldigung und einem besonderen Vorschlag. Am Fürstenhof kündigt sich überraschend Besuch an: Der Foodblogger Jakob Scherer will vorbeikommen. Kilian versichert Fanny, dass er den Termin allein hinbekommt. Christoph ist davon weniger begeistert und verlangt, dass Fanny und Kilian als Team zusammenarbeiten.

Beim Hören des Herzschlags greift Larissa (Anna Karolin Berger) gerührt nach Kilians (Anthony Paul) Hand. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold