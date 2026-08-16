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"Surviving Amazonas": Diese Kandidat:innen stellen sich dem Dschungel
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
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"Ich war am absoluten Limit": Wer kann sich im Amazonas behaupten?
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Die neue Sendung "Surviving Amazonas" steht in den Startlöchern. Ab dem 9. September verbringen acht prominente Teilnehmer:innen zehn Tage bei den Shanenawa im westlichen Amazonas-Gebiet. Dort lernen sie das Leben des indigenen Volkes kennen und stellen sich verschiedenen Aufgaben, Herausforderungen und Ritualen. Hier erfährst du, welche Prominenten sich auf das Abenteuer einlassen.
Joey Kelly ist Musiker, Ausdauersportler und Motivationsredner. Der 53-Jährige hat bereits mehr als 50 Marathons, 31 Ultramarathons und 13 Ironman-Wettkämpfe absolviert. Auch Abenteuerformate sind für ihn kein Neuland: Unter anderem war er in "Team No Limits", "Most Wanted" und "Adventure Buddies" zu sehen. Wie schlägt er sich bei den Shanenawa?
Ich stand komplett neben mir. Dieses Gefühl habe ich noch nie erlebt.
Schon diese Adventure-Highlights mit Joey Kelly gesehen?
Lilly Becker ist Model, Unternehmerin und TV-Persönlichkeit. Sie gilt als abenteuerlustig und interessiert sich für andere Kulturen und unterschiedliche Lebensweisen.
Obwohl Lilly Becker als Dschungelkönigin bereits Erfahrungen im Regenwald gesammelt hat, ist "Surviving Amazonas" auch für sie etwas völlig Neues.
Für mich war 'Surviving Amazonas' nie nur ein Projekt - es fühlte sich an wie ein innerer Ruf, dem ich unbedingt folgen wollte.
Parshad Esmaeili ist erfolgreiche Stand-up-Comedienne und Social-Media-Creatorin. Die 28-Jährige begeistert ihr Publikum mit Humor, Authentizität und ihrem Blick auf gesellschaftliche Themen.
Zuletzt stellte sich Parshad in "Most Wanted" einer besonderen Herausforderung. Mit ihrer Teilnahme an "Surviving Amazonas" wagt Parshad bewusst den Schritt aus ihrer vertrauten Umgebung.
Ich hatte richtig Bock zu verstehen, dass ich nicht in meiner kleinen, gemütlichen Welt lebe.
Schon die erste Staffel "Most Wanted" mit Parshad gesehen?
Lézan ist Content-Creator und Rapper. Der 30-Jährige ist für seine energiegeladene Art und seine humorvollen Reisevideos bekannt. Erste Erfahrungen mit außergewöhnlichen Abenteuern sammelte er bereits in der zweiten Staffel von "The Race".
Wir waren Teil eines Volkes mit einem Anführer und haben getan, was von uns erwartet wurde.
The Race
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Bei "The Race" starten fünf Teilnehmende ohne Handy und ohne Geld auf eine festgelegte Route. Was zählt: improvisieren, Menschen überzeugen, mit wenig Schlaf klarkommen – und irgendwie weiterkommen. Transport, Essen und Übernachtung müssen sie sich selbst organisieren, während ein strenges Regelwerk jede Abkürzung verhindert. Am Ende gewinnt, wer als Erste:r das Ziel erreicht.
Antonia Hemmer ist aus verschiedenen Reality-TV-Formaten wie "Bauer sucht Frau" bekannt. Auch in den sozialen Medien hat sich die 26-Jährige eine große Reichweite aufgebaut. Dort teilt sie vor allem Inhalte rund um Beauty, Mode und Lifestyle.
Das Leben bei den Shanenawa steht im deutlichen Kontrast zu ihrem Alltag, der von Komfort und festen Routinen geprägt ist. Bei "Surviving Amazonas" lernt sie eine für sie völlig neue Lebensweise kennen.
Das war weder ein Kindergeburtstag noch ein Detox-Wellnessurlaub. Jeder Einzelne von uns ist an seine Grenzen gegangen.
Unter dem Namen "Willi Whey" veröffentlicht Willi Banner auf TikTok und Instagram Inhalte zu Fitness, Tattoos, Motorrädern, seinem Körper und seinem Hund. Sport, Disziplin und ein aktiver Outdoor-Lifestyle gehören fest zu seinem Alltag. Doch wie gut bereitet ihn das auf das Leben bei den Shanenawa vor?
Es wurde deutlich sportlicher als erwartet.
Shirli ist in den sozialen Medien unter dem Namen "How2Shirli" bekannt. Auf TikTok, Instagram und YouTube erreicht die erfolgreiche Creatorin ein Millionenpublikum. Mit "Surviving Amazonas" ist sie erstmals in einem TV-Format zu sehen.
Die größte Herausforderung für mich war, dass einfach alles neu war.
Gina Rühl bezeichnet sich selbst als "einarmige Prinzessin". Die 26-jährige Influencerin spricht auf Instagram und TikTok offen über ihr Leben mit einer Prothese, Mode, Selbstbestimmung und persönliche Herausforderungen.
Bei "Surviving Amazonas" lernt Gina die Lebensweise der Shanenawa kennen. Besonders die körperlich intensiven und oft schmerzhaften Rituale und Zeremonien hinterlassen bei ihr einen bleibenden Eindruck.
Die Rituale wirken auf mich fast schon masochistisch.
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