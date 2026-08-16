Neues Joyn-Format "Surviving Amazonas": Diese Kandidat:innen stellen sich dem Dschungel Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Joyn Redaktion Auf Joyn ansehen "Ich war am absoluten Limit": Wer kann sich im Amazonas behaupten? Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die neue Sendung "Surviving Amazonas" steht in den Startlöchern. Ab dem 9. September verbringen acht prominente Teilnehmer:innen zehn Tage bei den Shanenawa im westlichen Amazonas-Gebiet. Dort lernen sie das Leben des indigenen Volkes kennen und stellen sich verschiedenen Aufgaben, Herausforderungen und Ritualen. Hier erfährst du, welche Prominenten sich auf das Abenteuer einlassen.

Joey Kelly Für Joey Kelly besteht die größte Challenge im Dschungel darin, die Kontrolle abzugeben. Bild: Joyn

Joey Kelly ist Musiker, Ausdauersportler und Motivationsredner. Der 53-Jährige hat bereits mehr als 50 Marathons, 31 Ultramarathons und 13 Ironman-Wettkämpfe absolviert. Auch Abenteuerformate sind für ihn kein Neuland: Unter anderem war er in "Team No Limits", "Most Wanted" und "Adventure Buddies" zu sehen. Wie schlägt er sich bei den Shanenawa?

Ich stand komplett neben mir. Dieses Gefühl habe ich noch nie erlebt. Joey Kelly über "Surviving Amazonas"

Lilly Becker Durch ihr langjähriges Interesse an Spiritualität und unterschiedlichen Kulturen war für Lilly Becker klar: Bei "Surviving Amazonas" will sie dabei sein. Bild: Joyn

Lilly Becker ist Model, Unternehmerin und TV-Persönlichkeit. Sie gilt als abenteuerlustig und interessiert sich für andere Kulturen und unterschiedliche Lebensweisen. Obwohl Lilly Becker als Dschungelkönigin bereits Erfahrungen im Regenwald gesammelt hat, ist "Surviving Amazonas" auch für sie etwas völlig Neues.

Für mich war 'Surviving Amazonas' nie nur ein Projekt - es fühlte sich an wie ein innerer Ruf, dem ich unbedingt folgen wollte. Lilly Becker

Parshad Esmaeili Das Abenteuer im Dschungel ist für Parshad Esmaeili ein bewusster Schritt aus ihrer Komfortzone. Bild: Joyn

Parshad Esmaeili ist erfolgreiche Stand-up-Comedienne und Social-Media-Creatorin. Die 28-Jährige begeistert ihr Publikum mit Humor, Authentizität und ihrem Blick auf gesellschaftliche Themen. Zuletzt stellte sich Parshad in "Most Wanted" einer besonderen Herausforderung. Mit ihrer Teilnahme an "Surviving Amazonas" wagt Parshad bewusst den Schritt aus ihrer vertrauten Umgebung.

Ich hatte richtig Bock zu verstehen, dass ich nicht in meiner kleinen, gemütlichen Welt lebe. Parshad Esmaeili

Schon die erste Staffel "Most Wanted" mit Parshad gesehen? Hier "Most Wanted" streamen

Lézan Für Lézan wird es eine besondere Umstellung, sich dem Stammesoberhaupt unterzuordnen. Bild: Joyn

Lézan ist Content-Creator und Rapper. Der 30-Jährige ist für seine energiegeladene Art und seine humorvollen Reisevideos bekannt. Erste Erfahrungen mit außergewöhnlichen Abenteuern sammelte er bereits in der zweiten Staffel von "The Race".

Wir waren Teil eines Volkes mit einem Anführer und haben getan, was von uns erwartet wurde. Lézan

3 Staffeln The Race Alle Folgen anschauen Bei "The Race" starten fünf Teilnehmende ohne Handy und ohne Geld auf eine festgelegte Route. Was zählt: improvisieren, Menschen überzeugen, mit wenig Schlaf klarkommen – und irgendwie weiterkommen. Transport, Essen und Übernachtung müssen sie sich selbst organisieren, während ein strenges Regelwerk jede Abkürzung verhindert. Am Ende gewinnt, wer als Erste:r das Ziel erreicht. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Antonia Hemmer Bei "Surviving Amazonas" tauscht Antonia Hemmer Beauty, Mode und Luxus gegen das Leben im Amazonas. Bild: Joyn

Antonia Hemmer ist aus verschiedenen Reality-TV-Formaten wie "Bauer sucht Frau" bekannt. Auch in den sozialen Medien hat sich die 26-Jährige eine große Reichweite aufgebaut. Dort teilt sie vor allem Inhalte rund um Beauty, Mode und Lifestyle. Das Leben bei den Shanenawa steht im deutlichen Kontrast zu ihrem Alltag, der von Komfort und festen Routinen geprägt ist. Bei "Surviving Amazonas" lernt sie eine für sie völlig neue Lebensweise kennen.

Das war weder ein Kindergeburtstag noch ein Detox-Wellnessurlaub. Jeder Einzelne von uns ist an seine Grenzen gegangen. Antonia Hemmer

Willi Banner Willi Banner hofft, im Dschungel einen neuen Weg zu sich selbst zu finden. Bild: Joyn

Unter dem Namen "Willi Whey" veröffentlicht Willi Banner auf TikTok und Instagram Inhalte zu Fitness, Tattoos, Motorrädern, seinem Körper und seinem Hund. Sport, Disziplin und ein aktiver Outdoor-Lifestyle gehören fest zu seinem Alltag. Doch wie gut bereitet ihn das auf das Leben bei den Shanenawa vor?

Es wurde deutlich sportlicher als erwartet. Willi Banner

How2Shirli Als Vegetarierin könnte vor allem das Essen bei den Shanenawa für Shirli zur Herausforderung werden. Bild: Joyn

Shirli ist in den sozialen Medien unter dem Namen "How2Shirli" bekannt. Auf TikTok, Instagram und YouTube erreicht die erfolgreiche Creatorin ein Millionenpublikum. Mit "Surviving Amazonas" ist sie erstmals in einem TV-Format zu sehen.

Die größte Herausforderung für mich war, dass einfach alles neu war. Shirli

Gina Rühl Die Rituale und Zeremonien der Shanenawa hinterlassen bei Gina Rühl einen besonderen Eindruck. Bild: Joyn

Gina Rühl bezeichnet sich selbst als "einarmige Prinzessin". Die 26-jährige Influencerin spricht auf Instagram und TikTok offen über ihr Leben mit einer Prothese, Mode, Selbstbestimmung und persönliche Herausforderungen. Bei "Surviving Amazonas" lernt Gina die Lebensweise der Shanenawa kennen. Besonders die körperlich intensiven und oft schmerzhaften Rituale und Zeremonien hinterlassen bei ihr einen bleibenden Eindruck.

Die Rituale wirken auf mich fast schon masochistisch. Gina Rühl

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wann läuft "Surviving Amazonas"? Wie sich die Promis im harten Dschungel-Leben schlagen, kannst du ab 8. September in den Folgen von "Surviving Amazonas" auf Joyn und ProSieben sehen.