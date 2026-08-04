Outfit-Inspirationen
"taff": Die Looks der Moderator:innen im August
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Style-Highlights im Juli: Hier sieht du welche Looks die "taff"-Moderator:innen im Sommer tragen.
Die neuesten Infos zu Lifestyle, Beauty, Stars und Trends!
Die Outfits vom 3. August
Vivi:
Kleid: ZARA
Schuhe: zalando
Schmuck: Bruna the label
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Die Outfits vom 2. August
Neda:
Top: Mango
Hose: Bershka
Schuhe: Mango
Christian:
Hemd: Kings of Indigo
Hose: Kings of Indigo
Schuhe: ZARA
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