zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Outfit-Inspirationen

"taff": Die Looks der Moderator:innen im August

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Die "taff"-Moderator:innen (v.l.n.r.) Christian Düren, Annemarie Carpendale, Neda Peemüller, Daniel Aminati, Viviane Geppert und Christian Loß sind bekannt für ihre coolen Outfits.

Bild: ProSieben

Style-Highlights im Juli: Hier sieht du welche Looks die "taff"-Moderator:innen im Sommer tragen.

Die neuesten Infos zu Lifestyle, Beauty, Stars und Trends!

Die Outfits vom 3. August

Vivi:

Kleid: ZARA

Schuhe: zalando

Schmuck: Bruna the label

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Outfits vom 2. August

Neda:

Top: Mango

Hose: Bershka

Schuhe: Mango

Christian:

Hemd: Kings of Indigo

Hose: Kings of Indigo

Schuhe: ZARA

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Mehr entdecken