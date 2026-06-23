Die Stars von damals Alexander Mazza, Nela Lee und Britta Sander: Was wurde aus den Ex-"taff"-Moderator:innen? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Peter Falan Picha Alexander Mazza, Nela Lee und Britta Sander (v. l.) haben früher die Lifestyle-Sendung "taff" moderiert. Bild: ProSieben/Marina Geckeler; IMAGO / teutopress; IMAGO / Eventpress

Täglich, aktuell, frisch und frech: dafür steht "taff" seit 1995. Täglich von Montag bis Freitag versorgen uns verschiedene Moderator:innen um 17 Uhr zuverlässig mit News, Trends und Unterhaltung, werden durch ihre TV-Präsenz dabei selbst zu Stars. Doch was wurde eigentlich aus denen, die die "taff"-Bühne bereits vor einiger Zeit verlassen haben?

Mehr als drei Jahrzehnte "taff" Sabine Noethen war die Erste, die 1995 das Boulevard-Magazin moderierte. Viele ihrer Nachfolger sind auch heute noch in der TV-Landschaft präsent und auch das aktuelle Moderations-Team dürfte den meisten Menschen ein Begriff sein: Annemarie Carpendale (seit März 2005)

Daniel Aminati (seit 2009)

Viviane Geppert (seit 2016)

Christian Düren (seit Juli 2017)

Neda Peemüller (seit März 2022)

Christian Loß (seit Juli 2025)

Alexander Mazza: von "taff EXTRA" zum Coach Moderator Alexander Mazza bei "Das große Promibacken" 2026. Bild: Joyn/Claudius Pflug

1998 und 1999 moderierte Alexander Mazza das Format "taff EXTRA", welches damals samstags lief. Seither war er immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen, zuletzt nahm er an der Jubiläumsstaffel von "Das große Promibacken" teil. Abseits der Kameras ist Mazza auch nicht untätig, er lehrt unter anderem an der Burda-Journalistenschule und coacht Unternehmen. Auch für Menschen, die vor der Kamera stehen, wie Moderator:innen, Speaker und Influencer bietet er Coachings und Medientraining an.

"Das große Promibacken" 2026 mit Alexander Mazza Jetzt auf Joyn streamen! Ganze Folge Das große Promibacken Verrückter Start in die Jubiläumsstaffel Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.02.2026 • 120 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Nela Lee: von "taff" zur Nackt-Dating-Sendung - und dann raus aus dem TV-Business Nela Lee moderierte "taff" von 2009 bis 2014. Bild: imago images/Eventpress

Nach fünf Jahren hängte Nela Lee ihren Job als Moderatorin von "taff" 2014 an den Nagel. Sie wechselte zu RTL, wo sie die erste Staffel der Nackt-Dating-Sendung "Adam sucht Eva" moderierte. Für Staffel zwei entschieden sich die Produzent:innen der Show gegen eine Moderation. Nela Lee ist heute nicht mehr für das Fernsehen tätig, sie bezeichnet sich selbst als Digital Creator. Sie lebt mit ihrem Ehemann Christian und dem gemeinsamen Sohn teils am Bodensee, teils in Bukarest. Sie ist auf Instagram aktiv und beliebt, knapp 100.000 Menschen folgen Nela und feiern die Eindrücke aus ihrem glamourösen Leben.

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Britta Sander: Um sie ist es ruhig geworden Im Jahr 1999 moderierten Steven Gätjen und Britta Sander gemeinsam bei "taff". Bild: picture-alliance / dpa / Ursula Düren

Von 1998 bis 2001 moderierte Sander "taff", danach blieb sie ihrem Beruf zunächst treu und moderierte bis 2008 "K1-Das Magazin". Danach zog sie sich aus der Öffentlichkeit größtenteils zurück. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Yogalehrerin und gründete "Sprechperlen", ein Unternehmen, das Coachings rund um das Thema Kommunikation anbietet. Über ihr Privatleben ist nichts bekannt, auch auf Instagram ist Britta Sander nicht zu finden.