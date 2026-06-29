"Beschützt und sicher": Adele Neuhauser über ihre Freundschaft mit Harald Krassnitzer

Als Bibi Fellner ermittelt Adele Neuhauser seit 15 Jahren gemeinsam mit Harald Krassnitzer für den Wiener "Tatort". Dabei sind die Krimi-Stars auch abseits der Kamera zu echten Freunden geworden.

"Tatort"-Star Adele Neuhauser: "Unsere Beziehung ist etwas wirklich Besonderes"

Als Adele Neuhauser 2011 zum Wiener "Tatort" stößt, ist Harald Krassnitzer längst ein erfahrener Ermittler. Zwölf Jahre hat er Moritz Eisner damals bereits verkörpert.

Ende 2025 spricht die Schauspielerin im Magazin "Meins" darüber, was die besondere Verbindung zu ihrem Drehpartner ausmacht. Auf die Frage, ob nicht viele Ehen kürzer hielten als ihre gemeinsame Arbeit, antwortet sie: "Das ist der Vorteil, wenn man nicht verheiratet ist - dann hält die Beziehung meist viel länger." Und weiter: "Ich fühle mich stets beschützt und sicher an Harrys Seite - in der Arbeit, aber auch privat. Zwischen uns hat sich über die Jahre ein sehr vertrautes Gefühl eingestellt. Unsere Beziehung ist etwas wirklich Besonderes. Ich bin glücklich und stolz, in meinem Leben so etwas gefunden zu haben."

Bereits 2022 erklärt sie gegenüber der "Augsburger Allgemeinen", die Zusammenarbeit sei für sie ein Geschenk: "Das war für mich tatsächlich ein Glücksfall. Es ist nicht alltäglich, einen Kollegen zu finden, mit dem man so symbiotisch arbeiten kann. Da ist es vor und hinter der Kamera sehr harmonisch."