Enge Verbindung
"Beschützt und sicher": Adele Neuhauser über ihre Freundschaft mit Harald Krassnitzer
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Als Bibi Fellner ermittelt Adele Neuhauser seit 15 Jahren gemeinsam mit Harald Krassnitzer für den Wiener "Tatort". Dabei sind die Krimi-Stars auch abseits der Kamera zu echten Freunden geworden.
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer siehst du heute um 22 Uhr im hr-Livestream auf Joyn
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"Tatort"-Star Adele Neuhauser: "Unsere Beziehung ist etwas wirklich Besonderes"
Als Adele Neuhauser 2011 zum Wiener "Tatort" stößt, ist Harald Krassnitzer längst ein erfahrener Ermittler. Zwölf Jahre hat er Moritz Eisner damals bereits verkörpert.
Ende 2025 spricht die Schauspielerin im Magazin "Meins" darüber, was die besondere Verbindung zu ihrem Drehpartner ausmacht. Auf die Frage, ob nicht viele Ehen kürzer hielten als ihre gemeinsame Arbeit, antwortet sie: "Das ist der Vorteil, wenn man nicht verheiratet ist - dann hält die Beziehung meist viel länger." Und weiter: "Ich fühle mich stets beschützt und sicher an Harrys Seite - in der Arbeit, aber auch privat. Zwischen uns hat sich über die Jahre ein sehr vertrautes Gefühl eingestellt. Unsere Beziehung ist etwas wirklich Besonderes. Ich bin glücklich und stolz, in meinem Leben so etwas gefunden zu haben."
Bereits 2022 erklärt sie gegenüber der "Augsburger Allgemeinen", die Zusammenarbeit sei für sie ein Geschenk: "Das war für mich tatsächlich ein Glücksfall. Es ist nicht alltäglich, einen Kollegen zu finden, mit dem man so symbiotisch arbeiten kann. Da ist es vor und hinter der Kamera sehr harmonisch."
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"Tatort" Wien: Neuhauser und Krassnitzer steigen freiwillig aus - neues Ermittlerduo übernimmt ab 2027
Dabei ist ihr Ende in der erfolgreichen Krimireihe schon absehbar. Denn Krassnitzer und Neuhauser geben ihre Rollen auf eigenen Wunsch hin ab - trotz eines Angebots, gemeinsam bis 2030 weiterzumachen. In einer Mitteilung des ORF erklärt Neuhauser "Die Jahre sind wie im Flug vergangen, und Harry Krassnitzer und ich haben viele spannende und, wie ich meine, auch herausragende 'Tatort'-Folgen gedreht. Es war eine symbiotische und zutiefst freundschaftliche Zusammenarbeit mit Harry, und ich möchte keine Sekunde davon missen. "
Aber wenn es am schönsten ist, ist es Zeit für neue Abenteuer.
Auch Harald Krassnitzer sieht das wie seine Kollegin. "Jetzt ist der absolut richtige Zeitpunkt, dass wir uns verabschieden. Besser wird es nicht mehr!" Denn der Abschied läuft bereits: Mit der Episode „Wir sind nicht zu fassen!" begann im Juni vergangenen Jahres das letzte Kapitel des Duos. Bis Ende 2026 sind Eisner und Fellner noch in weiteren Fällen zu sehen - und Krassnitzer verspricht gegenüber "Bild", dass die verbleibenden Episoden die Beziehung zwischen Eisner und Fellner noch einmal in den Fokus rücken: "Da kommt noch einiges. Ich denke, ihre Verbindung ist so tief, gerade weil sie nicht vollends geklärt ist. Das ist es, was Adele und mich an unseren Figuren am meisten fasziniert."
Ab 2027 übernehmen dann Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als neues Wiener Ermittlerpaar. Ihre Vorgänger hinterlassen große Fußstapfen - das betont auch ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, die die Chemie zwischen Neuhauser und Krassnitzer als "einzigartig" bezeichnet.
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