Nach 100 Fällen steht ein Personalwechsel beim Münchner "Tatort" an. Statt Batic und Leitmayr heißt es nun Kalli und Buvac. Letzterer wird von Carlo Ljubek gespielt. Doch was macht der Schauspieler außerhalb der ARD-Krimireihe? Und woher könntest du ihn noch kennen?

Eigentlich wollte Carlo Ljubek Fußballer werden

Carlo Ljubek kam am 21. Mai 1976 in Bocholt zur Welt, seine Eltern stammen aus Kroatien. Dass er einmal Schauspieler werden würde, ahnte zunächst niemand: Carlos Mutter arbeitete als OP-Schwester, sein Vater war auf dem Bau tätig - und Carlo machte eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Außerdem trainierte er beim TSV 1860 München, wollte Profi-Fußballer werden - diverse Verletzungen machten ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung .

Stattdessen zog Carlo dann nach Köln, holte sein Abitur nach, studierte anschließend Deutsch und Geschichte. Es folgte eine Ausbildung an einer Schauspielschule in München. "Ich habe nach einem Platz gesucht, an dem man sich aufgehoben fühlt, so wie beim Mannschaftssport. Das hat mich unbewusst dahin geführt", berichtet er in einem Interview mit dem Magazin "Bunte".

Er trat an Theatern auf, hatte aber auch Rollen in Film und Fernsehen - unter anderem in "Der Baader Meinhoff Komplex" (2008) und "Honig im Kopf" (2014) .