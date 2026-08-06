Das Warten hat fast ein Ende! In fünf Wochen gibt es endlich neue "Tatort"-Folgen. Jetzt steht fest, in welcher Stadt nach der Sommerpause zuerst ermittelt wird.

Am 13. September dürfen sich die " Tatort "-Fans endlich über frisch produzierte Episoden freuen. In der ersten Folge mit dem Titel "König in Gelb" ermittelt Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm. Für die Kommissarin ist es bereits der 33. Fall in ihrer Karriere. Doch nicht nur der "Tatort" kehrt an diesem Datum aus der Sommerpause zurück, Furtwängler feiert auch ein besonderes Jubiläum: ihren 60. Geburtstag.

Das erwartet die Fans

Wie der NDR berichtet, wird Lindholm im niedersächsischen Kleinhude eingesetzt. Die Ermittlungen führen sie in ein sogenanntes Demenzdorf, in dem Menschen mit Demenz-Erkrankungen ein möglichst normales Alltagsleben ermöglicht werden soll. Ausgerechnet der Bewohner Herr König, der bei seinen Mitbewohner:innen hohes Ansehen genießt, soll ein Serienmörder sein und insgesamt sieben Menschen auf dem Gewissen haben. Das behauptet zumindest Hauptkommissar Matthias Vogel (Andreas Lust). So richtig will ihm allerdings niemand glauben, weshalb er Kommissarin Lindholm um Unterstützung in dem Fall bittet.

Im Laufe der Ermittlungen kommen bei Lindholm jedoch Zweifel auf: Hat Herr König wirklich sieben Menschen getötet? Sie beginnt plötzlich, ihre eigenen Erinnerungen zu hinterfragen. Auch die Zusammenarbeit mit Vogel sieht sie skeptisch. Ob Herr König wirklich der Mörder ist und was Vogel zu verbergen hat, siehst du am 13. September um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn.