Mentor und Helfer
So unterstützt Ex-Tatort-Star Miroslav Nemec das neue Duo vom "München Tatort"
Veröffentlicht:von Filiz Tamara Boga
Der Staffelstab ist übergeben, der Kontakt bleibt: Nach seiner langen Zeit beim Münchner "Tatort" steht Miroslav Nemec den neuen Hauptdarstellern Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek mit Rat und Tat zur Seite. Der strenge Lehrmeister möchte er dabei allerdings nicht sein.
Miroslav Nemec und Ferdinand Hofer bleiben in Kontakt
Ferdinand Hofer muss Miroslav Nemec nicht erst kennenlernen. Die beiden Schauspieler sind seit ihrer gemeinsamen Zeit beim München-"Tatort" miteinander vertraut und begegnen sich auch abseits des Sets. Wie Nemec im Gespräch mit der Joyn-Redaktion erzählt, hätten sie sich erst kürzlich auf einer Party getroffen. Für die kommende Woche sei bereits ein gemeinsames Essen geplant.
Große Schauspiel-Tipps müsse Nemec seinem Kollegen dabei wohl nicht mehr geben. Hofer bringe schließlich reichlich Erfahrung mit und habe in der Zusammenarbeit mit Nemec und Udo Wachtveitl bereits vieles mitbekommen. Hin und wieder hätten sie sich etwa über die Umsetzung einer Szene oder einen Text ausgetauscht.
Nemec macht deutlich, dass Hofer seinen eigenen Weg gehen soll: "Er macht es ja auch schon etwas länger, da muss man nicht eingreifen." Ganz allein lässt er ihn trotzdem nicht. Sollte Hofer eine Frage haben, sei Nemec gern für ihn da.
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Carlo Ljubek kennt Nemec bereits vom Set
Auch der zweite neue Ermittler ist für den ehemaligen "Tatort"-Kommissar kein neues Gesicht. Carlo Ljubek spielte schon einmal in einem Fall des früheren München-Teams mit. Damals übernahm er die Rolle eines Häftlings.
Enger miteinander bekannt seien sie bislang zwar noch nicht, Ljubek habe bei Nemec aber einen positiven Eindruck hinterlassen. "Er ist ein guter Schauspieler", lobt der 72-Jährige seinen Kollegen.
Ljubek selbst scheint den Austausch mit seinen Vorgängern zu suchen. Dem Ex-Kommissar zufolge habe er bereits vorgeschlagen, sich mit ihm und Udo Wachtveitl zusammenzusetzen. Die beiden hätten ohne Zögern zugesagt.
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Warum Nemec keine ungefragten Ratschläge erteilen will
Bei einem solchen Treffen geht es Nemec allerdings nicht darum, den beiden Neuen zu erklären, wie ein "Tatort" funktioniert. "Wir sind ja jetzt nicht die Pädagogen", sagt er. Statt einer langen Lektion setzt der Schauspieler lieber auf ein Gespräch auf Augenhöhe.
Schließlich sollen gut gemeinte Tipps auch wirklich hilfreich sein. Nemec findet, man müsse Ratschläge positiv und so formulieren, dass das Gegenüber etwas mit ihnen anfangen könne. Dabei gelte es, nicht ständig von der eigenen Karriere und den persönlichen Erfahrungen zu erzählen, auch wenn Schauspieler:innen dazu mitunter neigten.
Seine Devise für die Nachfolger lautet somit: Freiraum statt Bevormundung. Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek können ihre Rollen nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Und falls doch einmal eine Frage aufkommt, wissen sie, an wen sie sich wenden können.
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