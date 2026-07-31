Mentor und Helfer So unterstützt Ex-Tatort-Star Miroslav Nemec das neue Duo vom "München Tatort" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Filiz Tamara Boga V. l.: Die Schauspieler Carlo Ljubek, Ferdinand Hofer, Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec. Bild: picture alliance/dpa

Der Staffelstab ist übergeben, der Kontakt bleibt: Nach seiner langen Zeit beim Münchner "Tatort" steht Miroslav Nemec den neuen Hauptdarstellern Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek mit Rat und Tat zur Seite. Der strenge Lehrmeister möchte er dabei allerdings nicht sein.

Miroslav Nemec und Ferdinand Hofer bleiben in Kontakt Ferdinand Hofer muss Miroslav Nemec nicht erst kennenlernen. Die beiden Schauspieler sind seit ihrer gemeinsamen Zeit beim München-"Tatort" miteinander vertraut und begegnen sich auch abseits des Sets. Wie Nemec im Gespräch mit der Joyn-Redaktion erzählt, hätten sie sich erst kürzlich auf einer Party getroffen. Für die kommende Woche sei bereits ein gemeinsames Essen geplant. Große Schauspiel-Tipps müsse Nemec seinem Kollegen dabei wohl nicht mehr geben. Hofer bringe schließlich reichlich Erfahrung mit und habe in der Zusammenarbeit mit Nemec und Udo Wachtveitl bereits vieles mitbekommen. Hin und wieder hätten sie sich etwa über die Umsetzung einer Szene oder einen Text ausgetauscht. Nemec macht deutlich, dass Hofer seinen eigenen Weg gehen soll: "Er macht es ja auch schon etwas länger, da muss man nicht eingreifen." Ganz allein lässt er ihn trotzdem nicht. Sollte Hofer eine Frage haben, sei Nemec gern für ihn da.

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Carlo Ljubek kennt Nemec bereits vom Set Auch der zweite neue Ermittler ist für den ehemaligen "Tatort"-Kommissar kein neues Gesicht. Carlo Ljubek spielte schon einmal in einem Fall des früheren München-Teams mit. Damals übernahm er die Rolle eines Häftlings. Enger miteinander bekannt seien sie bislang zwar noch nicht, Ljubek habe bei Nemec aber einen positiven Eindruck hinterlassen. "Er ist ein guter Schauspieler", lobt der 72-Jährige seinen Kollegen. Ljubek selbst scheint den Austausch mit seinen Vorgängern zu suchen. Dem Ex-Kommissar zufolge habe er bereits vorgeschlagen, sich mit ihm und Udo Wachtveitl zusammenzusetzen. Die beiden hätten ohne Zögern zugesagt.

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