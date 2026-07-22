Schauspielerin und Sängerin Ellen ten Dammes berühmter Ex-Mann: Diesen "Tatort"-Star heiratete sie in Las Vegas Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Ellen ten Damme war mit dem "Tatort"-Schauspieler Markus Knüfken verheiratet. Bild: picture alliance / ANP | Emiel Muijderman, Geisler-Fotopress | Christopher Tamcke

Die Schauspielerin Ellen ten Damme ist aktuell im Münchner "Tatort: Die ewige Welle" zu sehen. Mit einem bekannten "Tatort"-Star war sie auch verheiratet.

Im Münchner "Tatort" "Die ewige Welle", der am Dienstag (21. Juli, 20.15 Uhr) im BR zu sehen ist, bringt sie Kommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) als alte Freundin aus dem Konzept. Die niederländische Schauspielerin Ellen ten Damme spielt Frida.

Anfang der Achtzigerjahre hatte sie mit Leitmayr und dessen damals engem Freund Mikesch (Andreas Lust) einen aufregenden Sommer in einem portugiesischen Fischerort verbracht. Dann brach der Kontakt ab. Als Mikesch jetzt, Jahrzehnte später, nach dem Surfen am Münchner Eisbach bei einer nächtlichen Messer-Attacke verletzt wird und dann aus der Klinik flüchtet, beginnt für Leitmayr bei seinen Ermittlungen auch eine Reise in seine Vergangenheit. Ellen ten Damme spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die 58-Jährige ist Schauspielerin, Sängerin und Musikerin.

2005 nahm sie mit dem Titel "Plattgeliebt", den Udo Lindenberg komponiert hatte, am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil. Drei Jahre später trat sie bei Lindenbergs "Stark wie zwei"-Tour als Sängerin auf. Verheiratet war sie mit einem bekannten Schauspiel-Kollegen: Markus Knüfken. Er war unter anderem auch im "Tatort" und im "Polizeiruf 110" in Episodenrollen zu sehen: Er spielte in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante", in der ARD-Serie "Auf Achse" ebenso wie in den Kinofilmen "Knockin' On Heaven's Door" oder "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit".

Ellen ten Damme gab Markus Knüfken in Las Vegas das Ja-Wort Ellen ten Damme und Markus Knüfken verliebten sich bei den Dreharbeiten zum Film "Das Paar des Jahres" (1998) ineinander. Bild: United Archives

1998 gaben sich Ellen ten Damme und Markus Knüfken in Las Vegas das Ja-Wort. Kurz zuvor hatten sie sich beim Dreh zu der Liebeskomödie "Das Paar des Jahres" kennengelernt. Ihre Ehe hielt zwei Jahre lang. In zwei weiteren Filmen standen die beiden gemeinsam vor der Kamera: 1999 im Kinofilm "Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding" sowie 2001 im ProSieben-Thriller "Im Netz der Lüge".

Erlebe Ellen ten Damme und Markus Knüfken in der Action-Komödie "Bang Boom Bang" auf Joyn Film ansehen Action Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding Verfügbar auf Joyn 103:53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen