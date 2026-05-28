Nach schwerer Krankheit
Große Trauer um "Tatort"-Star Swetlana Schönfeld
Veröffentlicht:von Nadine von Parseval
Sie stand jahrzehntelang vor der Kamera, spielte in beliebten TV-Serien und prägte den Leipziger "Tatort". Nun ist Schauspielerin Swetlana Schönfeld nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben.
Schon früh zog es Swetlana Schönfeld auf die Bühne und vor die Kamera. Über Jahrzehnte hinweg gehörte sie zu den festen Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehlandschaft – jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 74 Jahren gestorben. Wie ihre Familie über die Künstleragentur Windhuis mitteilte, starb Schönfeld bereits am 17. Mai nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin. Die Beisetzung soll im engsten Kreis stattfinden.
Vom Theater auf die große TV-Bühne
Swetlana Schönfeld war viele Jahre an renommierten Bühnen zu Hause. Sie spielte unter anderem am Berliner Ensemble und am Maxim Gorki Theater. Auch am Deutschen Theater, bei den Salzburger Festspielen und an der Schaubühne stand sie auf der Bühne und arbeitete mit bekannten Regisseur:innen zusammen.
Parallel dazu begann ihre Karriere im Fernsehen und Kino. Erste Rollen übernahm sie bereits zu DDR-Zeiten bei der DEFA. Später folgten Auftritte in zahlreichen bekannten Serien und TV-Formaten wie "Polizeiruf 110", "In aller Freundschaft", "Notruf Hafenkante", "SOKO Wismar", "Bettys Diagnose" oder "Großstadtrevier".
Vielen bleibt sie als "Tatort"-Mutter in Erinnerung
Besonders Fans des Leipziger "Tatort" kannten Swetlana Schönfeld gut. Dort spielte sie mehrere Jahre lang Inge Saalfeld – die Mutter der von Simone Thomalla verkörperten Kommissarin Eva Saalfeld. Mit ihrer warmen, direkten Art blieb sie vielen Zuschauer:innen im Gedächtnis.
Auch in Produktionen wie "Das Institut – Oase des Scheiterns", "Rentnercops" oder "Frau Jordan stellt gleich" war sie später zu sehen. Ihre Rollen reichten von humorvoll bis tiefgründig – immer mit großer Präsenz.
Der "Tatort" im Ersten sonntags um 20:15 Uhr
Auszeichnungen und bewegende Filmrollen
Für ihre Arbeit wurde Swetlana Schönfeld mehrfach ausgezeichnet. Bereits 1977 erhielt sie den Ernst-Zinna-Preis der Stadt Berlin. Zudem wirkte sie in preisgekrönten Produktionen wie "Das Land hinter dem Regenbogen" und "Landschaft mit Dornen" mit.
Auch persönliche Erfahrungen flossen in ihre Arbeit ein: Für den Film "Und der Zukunft zugewandt" diente ihre Familiengeschichte als Vorlage für das Drehbuch.
Mit Swetlana Schönfeld verliert die deutsche Film- und Theaterwelt eine Schauspielerin, die über Jahrzehnte hinweg Generationen von Zuschauer:innen begleitet hat.
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