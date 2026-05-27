Ob in aufwendigen Epochen-Dramen oder vielschichtigen Krimis: Sabin Tambrea hat sich fest als einer der profiliertesten Charakterdarsteller des Landes etabliert. Seit 2018 ist er verheiratet - mit einer Schauspielkollegin, die Krimi-Fans bestens vertraut sein dürfte.

Sabin Tambrea und Alice Dwyer: Das Power-Paar des deutschen Films

Sabin Tambrea gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zu den gefragtesten Schauspielern des deutschen Films. Geboren 1984 im rumänischen Târgu Mureș und aufgewachsen im westfälischen Hagen, gelang ihm 2012 mit der Titelrolle im Kinofilm "Ludwig II." der Durchbruch - eine Leistung, die ihm unter anderem auch den Bayerischen Filmpreis einbrachte. Besondere Aufmerksamkeit erregte er zuletzt mit seiner Hauptrolle als Franz Kafka im Kinofilm "Die Herrlichkeit des Lebens" (2024), in der Serie "Deutsches Haus" (2023) sowie als Jules Tannberg im prominent besetzten Psychothriller "Sebastian Fitzeks Der Heimweg" (2025). Auch in der erfolgreichen ARD-Krimireihe "Tatort" stellte er sein Können bereits unter Beweis.

Sein privates Glück hat Sabin Tambrea mit einer Frau gefunden, die diese Leidenschaft für die Schauspielerei teilt: Seit 2018 ist er mit der Berliner Schauspielerin Alice Dwyer verheiratet. Während Tambrea seinen Durchbruch als Erwachsener feierte, zog es Dwyer schon als Kind vor die Kamera. Sie bewarb sich mit neun Jahren eigenmächtig - anfänglich gegen den Willen ihrer Mutter - bei einer Schauspielagentur und debütierte 2000 im Alter von elf Jahren als Titelheldin des Films "Anna Wunder". Beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2008 wurde sie als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet - für ihre Rollen in den Filmen "Die Tränen meiner Mutter" und "Höhere Gewalt".

Im "Tatort"-Universum ist die Schauspielerin seit 2006 in verschiedenen Projekten präsent. Zu ihren bemerkenswertesten Auftritten zählt der Kölner Fall "Dicker als Wasser" sowie der Dresdner "Tatort: Déjà-vu", in dem sie als Lebensgefährtin eines pädophilen Täters eine psychologisch extrem komplexe und vielschichtige Rolle übernahm.

Im ZDF ermittelte sie ab 2018 in der Krimireihe "Herr und Frau Bulle" als Kriminalhauptkommissarin Yvonne Wills; 2021 übernahm sie die Hauptrolle im Thriller "Schwarze Insel". In der Disney-Miniserie "Deutsches Haus" (2023) standen Dwyer und Tambrea wieder gemeinsam vor der Kamera.