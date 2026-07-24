Unbekannte Diagnose "Hat was in mir ausgelöst": "Tatort"-Star Martin Brambach krempelt nach Klinik-Aufenthalt sein Leben um Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz :newstime 7 verblüffende "Tatort“-Fakten: Verbotene Folgen, Rekorde & Skandale Videoclip • 07:07 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Krankenhaus-Aufenthalt kann den Blick auf das Leben verändern. Diese Erfahrung hat offenbar auch Martin Brambach gemacht. Der Schauspieler, den Millionen Zuschauende als Kommissariatsleiter Peter Schnabel aus dem MDR-"Tatort" kennen, verbrachte Ende April mehrere Tage in einer Klinik. Eine prägende Zeit mit Konsequenzen.

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Über die genaue Diagnose schweigt Martin Brambach bis heute, doch die Erfahrungen dieser Zeit haben ihn nachhaltig geprägt. Der 58-Jährige sorgte Ende April für Besorgnis bei seinen Fans, als er ein Foto aus dem Krankenhaus postete. Damals wurde lediglich bekannt, dass der Aufenthalt nicht lebensbedrohlich gewesen sei. Auch heute hält der Schauspieler die medizinischen Hintergründe privat. Lediglich so viel verriet er der "Bild": "Ich hatte ein bisschen Pech bei einer Routine-Untersuchung." Inzwischen kann Brambach Entwarnung geben. Gesundheitlich gehe es ihm wieder "sehr gut". Besonders dankbar zeigt er sich für die medizinische Versorgung. "Da ich tolle Ärzte hatte und gut beraten war, ist das relativ schnell wieder vorübergegangen", so Brambach.

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Neue Perspektive auf das Leben Noch wichtiger als die eigene Diagnose war für den Schauspieler offenbar das, was er während seiner Tage in der Klinik beobachtete. Dort begegnete er Menschen mit ganz unterschiedlichen Schicksalen und schweren Erkrankungen. Diese Begegnungen haben ihn nachdenklich gemacht. "Da habe ich gemerkt: Man ist endlich. Das hat was in mir ausgelöst", beschreibt Brambach rückblickend die Situation. Diese Erkenntnis war für ihn Anlass, seine Prioritäten neu zu ordnen und bewusster auf seine Gesundheit zu achten. Statt den Alltag weiterlaufen zu lassen, entschied er sich, aktiv etwas zu verändern.

Mehr Sport als je zuvor Martin Brambach weiß seine Gesundheit jetzt mehr zu schätzen. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann/Geisler-Fotopress

Vor allem Fitness spielt seit dem Krankenhausaufenthalt eine deutlich größere Rolle. Zwar war Martin Brambach schon zuvor sportlich aktiv und spielte regelmäßig Tennis oder fuhr Fahrrad, doch mittlerweile hat er sein Programm erheblich ausgeweitet. Jeden Morgen startet er nun mit einer halben Stunde Joggen. Anschließend stehen Yoga und 100 Liegestütze auf dem Plan. Darüber hinaus trainiert er regelmäßig in einem Fitnessstudio und engagiert sich in einer Tennismannschaft in Recklinghausen. Auslöser für diese neue Disziplin war auch eine Beobachtung aus der Klinik. "Wenn du vier Tage im Krankenhaus bist, liegst du im Bett und die Muskulatur geht schneller weg, als sie sich wieder aufbaut", erklärt der Schauspieler. Diese Erfahrung habe ihm deutlich gemacht, wie wichtig Bewegung für den Körper ist.

Ein Ziel steht noch aus Trotz seines neuen Gesundheitsbewusstseins gibt es einen Vorsatz, den Martin Brambach bislang noch nicht umgesetzt hat. Der Schauspieler raucht nach wie vor, würde aber dieses Laster allzu gern ablegen. "Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal lasse", gibt er zu. Veränderungen brauchen Zeit und diesen letzten Schritt wird Brambach vielleicht auch bald gehen. Sein neuer Alltag zeigt zumindest, dass er schon viele wichtige Schritte in Richtung eines gesünderen Lebens gemacht hat.

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Auch beruflich geht es weiter Im TV bleibt Martin Brambach gefragt. Aktuell steht er gemeinsam mit Cornelia Gröschel für einen neuen MDR-"Tatort" vor der Kamera. Danach müssen sich Fans allerdings auf eine längere Pause einstellen. Der MDR plant zunächst für drei Jahre keine neuen Filme der Reihe zu produzieren. Für Martin Brambach dürfte der Fokus in den kommenden Monaten ohnehin nicht nur auf der Schauspielerei liegen. Nach den Tagen im Krankenhaus steht wohl für ihn fest, dass Gesundheit und Bewegung einen noch größeren Platz in seinem Leben einnehmen werden.