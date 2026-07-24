Trauriger Moment
Anna Maria Mühe: "Tatort"-Star teilt seltenes Foto ihrer Tochter
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Anna Maria Mühe gewährt ihrer Community nur selten private Einblicke. Um an ihren verstorbenen Vater Ulrich Mühe zu erinnern, machte die "Tatort"-Schauspielerin jetzt jedoch eine Ausnahme und veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein besonderes Schwarz-Weiß-Foto ihrer Tochter.
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Mit wenigen Worten und einem einzigen Bild hat Anna Maria Mühe viele Menschen berührt. In ihrer Instagram-Story, die inzwischen nicht mehr abrufbar ist, gedachte die "Tatort"-Schauspielerin ihres verstorbenen Vaters Ulrich Mühe.
Zu sehen war ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer Tochter von hinten. Das Mädchen stand still vor dem Grabstein ihres Großvaters - ein sehr privater Moment, den Anna Maria Mühe sonst kaum mit der Öffentlichkeit teilt.
Dazu schrieb sie: "Papa. 19 Jahre. Was für ein Wahnsinn. Als wäre es gerade erst passiert." Und weiter:
Ich liebe dich und hoffe, du hast es gut da, wo du jetzt bist.
"Tatort"-Star macht eine seltene Ausnahme
Anna Maria Mühe schützt das Privatleben ihrer Tochter konsequent. Fotos des Mädchens veröffentlicht sie nur äußerst selten, ihr Gesicht zeigt sie grundsätzlich nicht. Um ihrem Vater zu gedenken, entschied sich die Schauspielerin nun dennoch für diesen besonderen Einblick. Das Bild machte deutlich, wie eng die Verbindung innerhalb der Familie bis heute ist - auch wenn ihre Tochter ihren Großvater nie kennenlernen konnte.
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Der Verlust begleitet sie bis heute
Ulrich Mühe starb am 22. Juli 2007 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Magenkrebserkrankung. Für die Schauspielerin bleibt dieser Tag bis heute ein schmerzhaftes Datum.
Besonders tragisch: Nur rund ein Jahr zuvor hatte sie bereits ihre Mutter, Schauspielerin Jenny Gröllmann, verloren. Sie erlag am 9. August 2006 ebenfalls einer Krebserkrankung. Innerhalb kurzer Zeit musste Anna Maria Mühe somit Abschied von beiden Eltern nehmen.
Über den Schmerz sprach sie offen
Dass dieser Verlust sie bis heute begleitet, machte die Schauspielerin bereits in einem früheren Interview mit "Brigitte" deutlich. Damals sagte sie:
Es ist vielleicht mal eine Kruste drüber, aber diese Wunde geht nicht weg, die ist immer zu sehen.
Die 41-Jährige ergänzt: "Der Schmerz verändert sich nur von Zeit zu Zeit." Die Instagram-Story zeigt, dass die Erinnerung an ihren Vater auch nach neunzehn Jahren nichts von ihrer Bedeutung verloren hat. Mit dem seltenen Foto ihrer Tochter setzte Anna Maria Mühe ein stilles und zugleich sehr persönliches Zeichen des Gedenkens.
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