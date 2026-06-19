TV-Talent in zweiter Generation Michael Degen: Seine Tochter Elisabeth setzt das Schauspiel-Erbe des "Donna Leon"-Stars fort Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Sie hat das Talent geerbt: Elisabeth Degen (r.) ist die Tochter von Michael Degen (l.). Bild: picture alliance / ZB | Florian Eisele, picture alliance / Eventpress | Eventpress Kratsch

Als Vice-Questore Patta in "Donna Leon" bleibt Michael Degen unvergessen. Weniger bekannt ist, dass auch seine Tochter Elisabeth Degen eine erfolgreiche Schauspielerin ist. Die beiden standen sogar bereits gemeinsam vor der Kamera.

Wenn heute Abend wieder "Donna Leon" in der ARD zur Prime-Time über die Bildschirme flimmert, werden sich viele Zuschauer:innen an einen Mann erinnern, der die Krimireihe über Jahre geprägt hat: Michael Degen. Als Vice-Questore Patta gehörte er zu den bekanntesten Gesichtern der beliebten Venedig-Krimis. Der Schauspieler starb im April 2022 im Alter von 90 Jahren. Doch sein Name lebt nicht nur durch seine zahlreichen Film- und Fernsehrollen weiter. Auch seine Tochter Elisabeth Degen dreht sein vielen Jahren.

Schon mal vormerken: Nächste "Donna Leon"-Folge am 29. Juni um 20:15 Uhr Bald verfügbar Montag, 29.06. 20:15 Uhr • Donna Leon Die Folge "Tod zwischen den Zeilen" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn streamen Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Das Talent liegt in der Familie Michael Degen gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Ob in "Diese Drombuschs", "Das Traumschiff" oder zahlreichen Literaturverfilmungen: Sein Gesicht war Millionen Zuschauer:innen vertraut. Privat war Degen Vater von vier Kindern: Elisabeth, Jacob, Adina und Gabi. Elisabeth trat in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters. Die 1972 in Frankfurt am Main geborene Schauspielerin ist seit vielen Jahren in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Der "Tatort" im Ersten sonntags um 20:15 Uhr Kostenlos im Das-Erste-Livestream auf Joyn anschauen

Von "Tatort" bis "Usedom-Krimi" Im Laufe ihrer Karriere stand die 55-Jährige für zahlreiche bekannte Formate vor der Kamera. Dazu zählen unter anderem "Tatort", "SOKO Wismar", "SOKO Stuttgart", "GZSZ", "Kleo" und "Helgoland 513". Bereits 2005 war sie im "Tatort: Das Lächeln der Madonna" zu sehen. Auch in aktuellen Produktionen ist Elisabeth Degen präsent. So gehört sie zur Besetzung des neuen "Usedom-Krimis".

Lust auf spannende Krimi-Highlights? Jetzt jederzeit kostenlos auf Joyn streamen

Eine besondere Verbindung teilten Vater und Tochter auch beruflich. Für den ZDF-Film "Winterjagd" standen sie 2017 gemeinsam vor der Kamera. Damit wurde aus der familiären Beziehung auch ein gemeinsames Schauspielprojekt. Michael Degen selbst blickte auf ein außergewöhnliches Leben zurück. Als jüdisches Kind überlebte er die NS-Zeit versteckt in Berlin, wanderte später nach Israel aus und wurde anschließend zu einem der berühmtesten deutschen Charakterdarsteller.