Verstärkung für Robert Karow Rückkehr zum Berliner "Tatort": Boris Aljinovic ermittelt noch einmal als Kommissar Felix Stark Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom :newstime Diese "Tatort"-Kommissare wurden in der Krimi-Serie ermordet Videoclip • 01:14 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Abschied kehrt Boris Aljinovic zum Berliner "Tatort" zurück. Der Schauspieler wird in seiner bekannten Rolle als Ermittler Felix Stark mit dem aktuellen Kommissar Robert Karow zusammenarbeiten - allerdings nur für einen Fall.

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Wiedersehen mit Kommissar Felix Stark

Boris Aljinovic kehrt an den Berliner "Tatort" zurück. Bild: Imago Images / Future Image

Von 2001 bis 2014 verkörperte Boris Aljinovic in 31 Berliner "Tatort"-Folgen den Kommissar Felix Stark. Gemeinsam mit Till Ritter (Dominic Raacke) bildete er ein ungleiches, aber eingespieltes Team. Während Stark als der analytische, ruhige Part galt, wurde Ritter oft als impulsiver Gegenpol beschrieben. Till Ritter war bereits ausgestiegen, als Felix Stark noch einen Fall ohne Partner löste. Nach seinem "Tatort"-Abschied blieb Aljinovic in Film und Fernsehen präsent. So wirkte er unter anderem als Bürgermeister Stübner in mehreren "Polizeihauptmeister Krause"-Filmen im Ersten sowie in der ZDF-Serie "SOKO Wismar" mit. Darüber hinaus trat er auf renommierten Theaterbühnen in Berlin und Hamburg auf. Umso überraschender ist nun, dass der 58-Jährige erneut in die Rolle des Kommissars Felix Stark im Berliner "Tatort" schlüpft, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mitteilte.

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Neuer Berliner "Tatort"-Fall für 2027 Das Comeback von Felix Stark in der ARD-Krimireihe wird Anfang 2027 zu sehen sein. Für die neue "Tatort"-Folge mit dem Arbeitstitel "Zwei minus Eins gleich Null" steht Boris Aljinovic bereits wieder vor der Kamera. Gedreht wird laut rbb seit Mitte Juni in Berlin und Brandenburg. Mark Waschke als Kommissar Robert Karow arbeitet derzeit ohne feste Ermittlungspartnerin. Corinna Harfouch hatte den Berliner "Tatort" wie angekündigt nach sechs Folgen als Kommissarin Susanne Bonard verlassen. Im neuen Fall wird ein Mathematikstudent erhängt in seiner Wohnung entdeckt, was zunächst auf Suizid hindeutet. Davon geht auch Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai) aus, Karow fallen am Tatort jedoch Ungereimtheiten auf. Seine Ermittlungen führen ihn schließlich zu einem älteren, ungelösten Fall. Deshalb holt Karow seinen Vorgänger Felix Stark hinzu. Gemeinsam kommen die beiden Ermittler einem mutmaßlichen Serienmörder auf die Spur.

Zukunft des Berliner Ermittlerteams Nach aktuellem Stand bleibt es bei einem einmaligen Gastauftritt für Boris Aljinovic, der jedoch genau beobachtet werden dürfte. Wer künftig dauerhaft an der Seite von Mark Waschke ermitteln wird, ist weiterhin offen.